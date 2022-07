Wolfsburg. Das Comedy-Festival in der Autostadt Wolfsburg startet bald. Für einige Shows gibt es noch Tickets. Sonntags gastiert der Quatsch Comedy Club.

Comedy-Festival „Sommerlachen“: Der Quatsch Comedy Club ist jeden Sonntag in der Autostadt Wolfsburg zu Gast.

Autostadt Wolfsburg Sommerlachen in der Autostadt – sonntags mit Quatsch Comedy Club

Der Countdown läuft: Am Samstag, 16. Juli, heißt es Vorhang auf für das „Sommerlachen“ in der Wolfsburger Autostadt. Bis zum 28. August treten beim Sommerprogramm 50 Stars in insgesamt 45 Shows auf.

Neben Dieter Nuhr, Kurt Krömer, Helge Schneider und Bülent Ceylan geben unter anderem auch Michael Mittermeier, Johann König, Atze Schröder, Paul Panzer, Tom Gerhardt sowie Wigald Boning und Bernhard Hoecker ihr Programm zum Besten.

Die Shows von Kabarett über Comedy bis Satire werden auf zwei Bühnen stattfinden: Auf der Lagunenbühne starten die Künstler jeweils um 15, 16 oder 18 Uhr, im Panoramakino immer um 20 Uhr. Eröffnet wird das Kabarett- und Comedy-Festival am Samstag, 16. Juli, um 15 Uhr mit dem Vollblutkomiker Hans-Hermann Thielke auf der Lagunenbühne, gefolgt von Michael Mittermeier um 18 Uhr. Von 20 Uhr an tritt der Kabarettist Dieter Nuhr im Panoramakino auf.

Es gibt noch Tickets fürs „Sommerlachen“ in Wolfsburg

Für einige Shows gibt es noch Tickets – entweder online unter www.eventim.de oder direkt vor Ort in der Autostadt. Das komplette Showprogramm inklusive Preise ist im Internet auf www.autostadt.de zu finden.

Autostadt: Quatsch Comedy Club jeden Sonntag zu Gast

Unterhaltung und Comedy verspricht auch der Quatsch Comedy Club, der immer sonntags zu Gast ist. Auf der Lagunenbühne zeigen 21 Stand-Up-Comedians und sieben Moderatoren die volle Vielfalt des Kabarett- und Comedy-Genres.

In jeder der sieben Shows präsentiert sich laut einer Mitteilung der Autostadt eine neue Besetzung aus drei Comedians und einer moderierenden Comedy-Persönlichkeit, die durch das etwa 70-minütige Programm führt.

Quatsch Comedy Club in Wolfsburg: Überblick über die Shows

17. Juli 2022, 15 Uhr, Lagunenbühne:



Moderator: Michael Genähr; Comedians: Amjad, Marvin Spencer und Vera Deckers

Die Moderationen von Michael Genähr gehören zu den erfolgreichsten auf der Comedy-Bühne. Während Amjad auf sympathische Art und Weise mit den kulturellen Unterschieden zwischen arabischer und deutscher Kultur kokettiert, hat Marvin Spencer ein anderes Vorgehen: Er provoziert und überrascht damit sein Publikum, um es zum Lachen zu bringen. Vera Deckers ist seit 2004 erfolgreich als Stand-upperin live on Tour und im Fernsehen unterwegs und macht sich mit viel Humor über den tagtäglichen Kampf mit der „richtigen“ Kommunikation lustig.

24. Juli 2022, 16 Uhr, Lagunenbühne

Moderator: Johannes Flöck; Comedians: Falk Schug, Gordon Brettsteiger und Sebastian Krämer

Johannes Flöck trifft mit schlichtem, aber klar pointiertem Wortwitz den Nagel auf den Kopf und findet für jede Lebenslage die richtigen Worte. Wie es ist, mit acht Geschwistern aufzuwachsen, thematisiert Falk Schug oft in seiner Comedy und widmet sich zudem gesellschaftspolitischen Themen. Ob „angewandte Freizeit“ oder „andere Gender, andere Sitten“ – der feinsinnige Humor von Gordon Brettsteiger trifft immer ins Schwarze. Sebastian Krämer hingegen ist der musikalische Charmeur unter den Comedians. Seine Kombination von Musik und Text ist rasant, knackig und vor allem herausfordernd.

31. Juli 2022, 15 Uhr, Lagunenbühne

Moderator: Costa Meronianakis; Comedians: Osan Yaran, Jacky Feldmann und Özgür Cebe

Costa Meronianakis ist einer der talentiertesten Comedians im Bereich Stand-up-Comedy in Deutschland und lässt sein Publikum vor Begeisterung ständig Tränen lachen. Mit 28 Jahren entschied Osan Yaran, seinen Beruf als Filialleiter eines Lebensmittel-Discounter an den Nagel zu hängen und eine Comedy-Karriere zu starten. Seitdem erzählt der deutsch-türkische Comedian das Beste aus seinem Alltag. Jacky Feldmann hat bereits mit ihren Comedy-Auftritten mehrere Kleinkunstwettbewerbe gewonnen. Özgür Cebe passt nicht in die üblichen Bühnen-Unterhalter-Schubladen. Auf humorvolle aber auch nachdenkliche Weise schafft er es, sein Publikum zu fesseln.

7. August 2022, 16 Uhr, Lagunenbühne

Moderator: Ole Lehmann; Comedians: Toby Käp, Jonas Greiner und Robert Alan

Ole Lehmann erzählt Geschichten, die die alltäglichen Absurditäten betrachten. Und das macht der Wahl-berliner ganz nonchalant. Als Standup-Comedian thematisiert Toby Käp seinen angeborenen Behinderung (Hörschaden). Er möchte mit seinem Humor Menschen darauf sensibilisieren, anders mit gehandicapten Menschen per se oder mit hörgeschädigten Menschen umzugehen. Spitze, freche und ironische Gesellschaftskritik liefert der mit seinen 2,07 Metern Körpergröße wohl größte Stand-up-Comedian Jonas Greiner in seinen Erzählungen. Robert Alan ist charmant, gewandt und provokant: Er sieht sich als „Modern Entertainer“.

14. August 2022, 16 Uhr, Lagunenbühne

Moderator: Martin Sierp; Comedians: Thomas Kornmaier, Udo Wolff und C.Heiland

Martin Sierp der Zauberer unter den Comedians. Hinter seinen Gags verbirgt sich Magie. Während Thomas Kornmaier mit seinen Erzählungen sein Publikum regelmäßig zu Lachtränen bringt, vereint Udo Wolff alles, was eigentlich nicht zusammenpasst. C. Heiland ist der Psychologe unter den Comedians und nimmt seine Zuschauerinnen und Zuschauer widerum auf einen Trip der Selbstoptimierung ihres Seelenheils.

21. August 2022, 16 Uhr, Lagunenbühne

Moderatorin: Martina Brandl; Comedians: Christin Jugsch, Henning Schmidtke und Kerim Pamuk

Martina Brandl singt, lacht, lästert und klärt die großen Fragen der Menschheit: Was trinkt man? Wie viel? Und wem gibt man hinterher die Schuld? Aufgewachsen in einer Idylle zwischen Kühen und Korn, hat Christian Jugsch früh erkannt: Das Leben hat keinen höheren Sinn! Umso mehr (Un)sinn macht sie in ihrer Comedy. Kein Zweiter schafft es wie Henning Schmidtke zwischen Wortbeiträgen, Stand-up-Comedy und höchst musikalischen Beiträgen hin und her zu springen. Der Kabarettist Kerim Pamuk erzählt u. a. von Alten, die jung und Jungen, die alt sein möchten und natürlich von „Online-Junkies und Offline-Deppen“.

28. August 2022, 16 Uhr, Lagunenbühne

Moderator: Jan van Weyde; Comedians: Nicole Jäger, Johnny Armstrong und Robert Louis Griesbach

Jan van Weyde begeistert durch seine authentisch-unaufgeregten Art und einem großartigen Slapstick-Talent! Während sich Nicole Jäger mit den eigenen Abgründen und deren unfassbare Komik beschäftigt, ist Johnny Armstrong ein wortgewandter Comedian mit dem allerschrägsten britischen Humor – aber auf Deutsch! Robert Louis Griesbach erobert sein Publikum wiederum mit seinen musikalischen Persiflagen und schrillen Tanzeinlagen sein Publikum.

Das Showticket ermöglicht den freien Eintritt in die Autostadt zwei Stunden vor Showbeginn. Das vollständige Sommerprogramm sowie Tickets für die einzelnen Kabarett- und Comedy-Shows gibt es unter: www.autostadt.de/sommer.

