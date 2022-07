Wolfsburg: Film der WEB informiert über Schutz vor Überflutung

Feuerwehrleute pumpen in Hamburg nach einem Unwetter mit Starkregen Wasser aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ab. Auch in Wolfsburg kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Kellerüberflutungen. Solche Schäden lassen sich aber vermeiden (Symbolfoto).

Es regnet – plötzlich steht der Keller unter Wasser. Dieses Szenario möchte niemand erleben. Doch auch in Wolfsburg kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Kellerüberflutungen. Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) weisen darauf hin, dass sich derartige Schäden vermeiden lassen, wenn Grundstücksbesitzer und -besitzerinnen ihr Eigentum mit einer Rückstausicherung ausstatten.

Seit Jahren bieten die WEB für Eigentümer kostenlose Beratungen zur Thematik vor Ort an. Um die Sensibilität für das Thema zu erhöhen und die Beratungen noch anschaulicher zu gestalten, gibt es nun zusätzlich einen Film zum Thema Rückstausicherung, der unter www.web-wolfsburg.de zu sehen ist.

Film zeigt Möglichkeiten zum Schutz vor Überflutungen

In dem Film werden die Hintergründe und Möglichkeiten zum Schutz vor Überflutungen aus dem Kanalnetz, aber auch die zum Schutz vor Überflutungen durch Oberflächenwasser anschaulich erläutert, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

„Durch zunehmende Starkregenereignisse steigt die Gefahr von Rückstau im Kanalnetz. Gerade für Eigenheim-Besitzer ist daher ein guter und regelmäßig gewarteter Rückstauschutz besonders wichtig“, betont Michael Mayr, Fachleiter Grundstücksentwässerung.

Im öffentlichen Raum kümmert sich die Arbeitsgemeinschaft Starkregenvorsorge seit 2020 darum, den Schutz vor Überflutungen im Starkregenfall zu optimieren. Unter Leitung der WEB gehören der Arbeitsgemeinschaft Mitarbeitende der Geschäftsbereiche Straßenbau und Grün an. In enger Zusammenarbeit entwickelt die Arbeitsgemeinschaft Steuerungsmöglichkeiten, um Niederschlagswasser zwischen zu speichern oder in Außenbereiche abzuleiten.

Kostenlose Beratung für Eigenheim-Besitzer

Für den Schutz des Eigenheims gegen Rückstau sind Eigenheim-Besitzer selbst verantwortlich. Abgesichert werden müssen alle Abläufe, die tiefer als die Rückstau-Ebene (in der Regel die Straßenhöhe vor dem Grundstück) liegen. Rückstausicherungen werden etwa von Sanitärfachfirmen eingebaut.

Wer Interesse an einer kostenlosen Beratung durch die WEB hat, kann unter Telefon (05361) 281250 oder per E-Mail an grundstuecksentwaesserung@web.wolfsburg.de einen Termin vereinbaren.

red

