Gastronomie in Wolfsburg Bubble Tea in Wolfsburg: In diesen Läden gibt es den Trend-Tee

Der Bubble Tea ist wieder da: Gleich in drei Läden in der Wolfsburger Innenstadt – in der Rothenfelder- und in der Porschestraße sowie in der Kaufhofpassage – wird das Getränk mit den kleinen Kügelchen verkauft.

Bei der Herstellung des Bubble Teas wird frisch gekochter Tee mit Fruchtsaft oder Fruchtaromen verschnitten, dann werden Tapioka-Perlen hinzugefügt. Das Getränk wird warm oder kalt und meist mit einem dicken Strohhalm genossen, damit lassen sich die schwarzen Kügelchen wunderbar ansaugen.

Die Perlen werden aus Tapiokastärke hergestellt, einem Extrakt aus der südamerikanischen Maniokpflanze, haben eine gummiartige Konsistenz und sind meistens geschmacksneutral. Ebenfalls sehr beliebt sind „Popping Boba“ – durchsichtige Kugeln aus Alginat mit Fruchtsirup-Füllung, sie platzen im Mund auf und setzen den Sirup frei.

„Bubble tea 68“ in der Wolfsburger Porschestraße

Bei „Bubble tea 68“ – in dem kleinen Pavillon zwischen dem WKS Kaufhaus und der Bushaltestelle Imperial – werden jeden Morgen Oolong, Schwarzer und Jasmin Grüner Tee frisch aufgebrüht. „Ich habe mir die Brühtechniken, also das Verhältnis von Teeblättern in Gramm zu Wasser in Litern, sowie die exakten Ziehzeiten von einem Tee-Zeremonienmeister zeigen lassen“, berichtet Thu Huong Dang, Tochter der Inhaberin Thi Ly Dang. Dazu ist die 25-Jährige, die Betriebswirtschaftslehre an der Ostfalia Hochschule studiert, eigens nach Berlin in das dortige Dong Xuan Center gefahren. Das ist ein asiatischer Großmarkt in der Herzbergstraße.

Blaubeere, Granatapfel, grüner Apfel, Mango: Der „Bubble Tea“ wird mit verschiedenen Geschmackssorten aufgepeppt. Foto: Michael Uhmeyer / Regios24

Kirsche, Ananas, Litschi: Tee mit verschiedenen Geschmackssorten

Drei Tage lang hat der Lehrgang angedauert, in der Zeit hat Thu Huong Dang auch die Kontakte zu den asiatischen Lieferanten geknüpft. In der Porschestraße 34i stellen sich die Kunden ihren Bubble Tea nach einem Baukastensystem selbst zusammen: Der Tee kann mit 27 verschiedenen Sorten Sirup – von Maracuja, Litschi und Ananas über Rose oder Hibiskus bis hin zu Karamell – aufgepeppt werden.

Oder mit frischer Milch – auch hier gibt es verschiedene Geschmackssorten, wie Kokos oder Schoko. Auch bei den Bobas gibt es diverse: von Wasser- und Honigmelone über Kirsche, Kiwi und Blaubeere bis hin zu Kaffee. „Unser Renner ist der Pfirsich-Tee“, erzählt Thu Huong Dang.

Auf TikTok sieht man „Bubble Tea“ überall

Das Trend-Getränk kam vor allem in den Wochen nach der Eröffnung des Pavillons im November 2020 so gut an, dass die Menschen bis hin zur Filiale der Deutschen Bank anstanden. Warum der Bubble Tea so einen Hype auslöst, erklärt sich Thu Huong Dang so: „Der Tee ist verdammt hübsch anzuschauen, wenn verschiedene Tee- und Milchschichten sich um die kontrastreichen Perlen schmiegen, sieht das auf einem Selfie natürlich besser aus, als eine Dose Pepsi.“ Und tatsächlich: Buntes Essen wie Bowls, Number-Cakes, Smoothies und jetzt eben Bubble Tea machen sich auf Instagram gut. Das Getränk kommt besonders gut auf Tiktok an. Dort haben die Hashtags „Bubble Tea“ und „Boba“ mehr als fünf Milliarden Aufrufe.

Jennie Dang managt den Bubble-Tea-Laden „Wang Cha Wolfsburg“ in der Kaufhofpassage. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Bubble-Tea-Laden „Wang Cha Wolfsburg“ in der Kaufhofpassage

Gerade auf diese jungen, ernährungsbewussten Menschen setzt Anna Flächsig, Geschäftsführerin von „Wang Cha Wolfsburg“: „Unsere Sugarcane Mix-Getränke gibt es so noch fast nirgendwo anders in Deutschland.“ Hier wird beispielsweise frische Wassermelone mit Slush-Eis und frisch gepresstem Zuckerrohrsaft kombiniert. „Das ist nicht nur ein leckeres Erfrischungsgetränk, sondern auch ein super Energielieferant. Zuckerrohr enthält viele gesunde Ballaststoffe, beugt Heißhunger-Attacken vor und regt den Stoffwechsel an“, sagt Jennie Dang, Annas Schwester und Managerin des Wolfsburger Stores. Ab September wird der Laden, der jetzt in der Kaufhofpassage 2A zu finden ist, 50 Meter weiter in die Porschestraße 56 ziehen.

Lesen Sie auch:

Bubble Tea: Hype schon vor einem Jahrzehnt

Schon einmal hatte es übrigens eine Bubble-Tea-Welle gegeben. Doch die endete mit der Veröffentlichung einer Studie der RWTH Aachen im Jahr 2012: Die Forscher warnten damals vor krebserregenden Stoffen in den Tapiokaperlen und Erstickungsgefahr. Wenig später stellte die amtliche Lebensmittelüberwachung in Karlsruhe die Studie als unzuverlässig dar: Das Getränk sei nicht gefährlich und auch nicht ungesünder als eine Cola.

