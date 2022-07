Nordkopf-Quartier: Jetzt geht es um 1500 VW-Parkplätze

Der VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Im Bereich, der direkt westlich an den Hauptbahnhof anschließt, will Investor Signa Büros bauen. Dafür muss das österreichische Unternehmen 1500 Parkplätze von VW kaufen.

Der Knoten ist durchschlagen: Beim Thema Nordkopf-Quartier kann es jetzt nach dreijährigem Stillstand ganz schnell voran gehen. Nächste Woche beschäftigt sich das VW-Topmanagement auf einer Vorstandssitzung mit dem heiklen städtebaulichen Thema. „Eine finale Entscheidung steht an“, ist aus gut informierten Kreisen zu hören. Demnach ist Quartiersentwickler Signa – unter bestimmten Vorbedingungen bereit – bis zu einer Milliarde Euro in den Bereich rund um den Hauptbahnhof zu investieren. Volkswagen, Stadt Wolfsburg und der Investor seien sich einig, das Projekt jetzt endlich anzupacken.

Der „Porsche-Kiez“ soll eine Flaniermeile werden

Woran könnte es noch scheitern? Am Geld beispielsweise. Denn Volkswagen will dem österreichischen Investor 1500 Parkplätze im westlichen Anschlussbereich des Hauptbahnhofs verkaufen, damit der dort Büros hochziehen kann. Die würde der Autobauer dann langfristig anmieten. Für die Parkplätze, für die Ersatz geschaffen werden müsste, ist ein dreistelliger Millionenbetrag im Gespräch. Wichtig ist Stadt und Volkswagen, dass im Sinne einer künftigen Arbeitgeberattraktivität nicht nur Büros entstehen. Unter dem Label „Porsche-Kiez“ wird über die Entwicklung der Porschestraße zu einer „Flaniermeile“ mit Gastronomie und anderen Attraktionen gesprochen. Klar ist aber auch, dass das Konzept sich finanziell möglichst schnell selbst tragen muss. Das heißt: Es braucht neben der Volksbank BraWo, die ebenfalls am Nordkopf massiv investieren will, weitere Unternehmen, die das Projekt als Chance begreifen.

VW will nun doch 2000 Jobs am Nordkopf ansiedeln

Alle Bemühungen zur „strategischen Zukunftssicherung des VW-Stammsitzes Wolfsburg“ sind bei Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian angesiedelt. Er muss auch den Widerspruch auflösen, dass VW in Zeiten der hybriden Arbeit keine zusätzlichen Büroflächen mehr benötigt. 75 Prozent der vorhandenen Büro-Arbeitsflächen müssten aber ohnedies saniert werden und den modernen Ansprüchen angepasst werden. Zudem überlegt man bei Volkswagen, verstreut im Stadtgebiet untergebrachte Abteilungen am Nordkopf zu konzentrieren. Ziel ist es, dort 2000 Arbeitsplätze anzusiedeln. Dabei geht es auch um attraktive Arbeitsmöglichkeiten für Mitarbeitende, die mit dem Zug nach Wolfsburg kommen. Volkswagen sieht es als unabdingbar an, dass die eigenen Milliardeninvestitionen in die neue Trinity-Fabrik in Warmenau und den Campus Sandkamp für die Entwicklung durch ein städtebauliches Leuchtturmprojekt ergänzt wird. Vor der selben Herausforderung steht übrigens auch Salzgitter, wo jetzt der Grundstein für das Batteriezellenwerk gelegt wurde.

