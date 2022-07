Wolfsburg: Zum Werksurlaub wurden Bürgersteige hochgeklappt

Die vielen Einzelhändler und auch die Gastronomen folgten in Wolfsburg dem Werksurlaub. Personal und Kunden blieben einfach weg.

In einigen Tagen ist es wieder so weit: Wolfsburg widmet sich ganz dem Urlaub. Der große Schub folgt mit Beginn des Werksurlaubs. Doch wie sieht es mit der früher so heftig kolportierten „leeren Stadt“ aus? Der Wandel der Zeiten, er ist auch hier zu beobachten. Der Blick auf die Zeitungsseiten von 1962 und 1970 lehrt uns das.

Geschäftsschließungen als Folge des Werksurlaubs

Stadt im Wandel wird auch vom Werksurlaub bestimmt. Damals wie heute. 1962 warteten alle auf den letzten Arbeitstag. Vor allem die Frauen. Sie konnten (auch mit Kindern) nur verreisen, wenn der VW-Mann Urlaub hat. Fast gleichzeitig verließen deshalb viele Frauen ihren Arbeitsplatz. Die Folge: Geschäftsschließungen. Schließlich wollen auch (ausgerechnet jetzt) die Arbeitgeber ihre Ferien genießen.

Solch plötzlicher Ferienbeginn, was die Masse der Beschäftigten betrifft, ist in deutschen Kommunen ziemlich einmalig. Siehe da, die Wolfsburger Reisefreude ist uns erhaltengeblieben. Oder sieht es ganz anders aus? Werksschluss (mit einigen wenigen Beschäftigten dort) heißt: Es rollen Wolfsburger Autos und die Rollladen an den Geschäften.

1962 war das noch auffallender. Da schlossen noch viele Bäcker, Fleischereien, Gemüse- und Obsthändler, kurz, sehr viele kleinere Geschäfte ihre Türen. So schrieb 1962 ein kundenfreundlicher und wohl auch beliebter Bäckermeister seiner „werten Kundschaft“: „Wenn jedoch der Arbeit Lasten über unsere Kräfte gehn, wird es Zeit einmal zu rasten, Gott, dass müsst Ihr doch verstehn“, dichtete er launig. Die vielen Einzelhändler und auch die Gastronomen folgten dem. Personal und Kunden blieben einfach weg. Die Bürgersteige wurden einfach hochgeklappt, wie Zeitzeugen meinten.

Kirche segnete Käfer

Dass so viele Geschäfte ihre Türen verschlossen hielten, wurmte den damaligen Einzelhandelsverband doch ein wenig. „Geschieht ohne unser Wissen und liegt nicht im Interesse der Kunden“, mahnte Sprecher Hans Schwandner vor genau 60 Jahren. Das sieht man heute wohl lockerer. Ihren Segen bekamen die froh gestimmten Urlauber für ihre Käferfahrten dennoch. Etwa vom Dechanten Holling, wie unser Foto aus dem Jahr 1970 zeigt. Da drängelten sich vor St. Christophorus alljährlich die Käfer. „Kommt heil und gesund wieder!“ hieß es bei der Autoweihe.

Angesichts der vielen gesundheitlichen und politischen Probleme wagen wir heute keine Prognose, was Zahl und Umfang der Urlaubsfahrten per Auto betrifft. Zurück bleibt für die Stadt-Statistiker eine harte Nuss. Viele Urlauber mögen es daheim auf „Balkonien“.

Viele reisen verstärkt mit dem Flugzeug und nehmen lange Wartezeiten auf sich. Und die Schlagzeilen unserer Boulevard-Kollegen werden heute wohl auch ganz anders lauten.

