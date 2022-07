Grundschule Wendschott: 6086 Euro für 800 Kilometer

Anderen Kindern helfen, die nicht viel Geld und noch dazu ihr Zuhause verloren haben? „Für uns war sofort klar, dass wir einen Sponsorenlauf machen, als wir vom Schulstarterprojekt erfahren haben“, erzählt Stephanie Neumann, Schulleiterin der Grundschule Wendschott. Alle Kinder der Schule seien mitgelaufen, 200 waren es insgesamt. Die erste Veranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie sei es gewesen, Eltern und Großeltern durften dazukommen. „Es war ein richtiges Sportfest, mit Pfeifen, Rasseln und Applaus.“ Am Ende kamen bereits am 23. April 6086 Euro zusammen, teilt der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen mit.

Schulranzen für ukrainische Kinder

„Die Grundschule Wendschott hat mit ihrem Engagement 70 Kindern einen Schulranzen mit Brotdose, Trinkflasche, Sportbeutel und Stifteetui ermöglicht“, bedankt sich Danica Kahla-Lenk, Sozialarbeiterin im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. Etwa 250 Schulranzen jährlich stellt das kirchliche Schulstarterprojekt seit 2013 Kindern zur Verfügung, deren Familien unterstützende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen. „Es sind bereits mit Stichtag heute mehr Ranzen rausgegangen als in den vergangenen sieben Jahren über das gesamte Jahr.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Durch die vielen ukrainischen Kinder, die in diesem Jahr in Wolfsburg eingeschult werden, sei das Projekt aus allen Nähten geplatzt, der Bedarf habe sich verdoppelt. Spendengelder, die eigentlich für das kommende Jahr eingeplant waren, sind bereits aufgebraucht. „Wir können zurzeit nicht planen, wir wissen nicht, was auf uns zukommt“, sorgt sich Kahla-Lenk. Wer das Schulstarterprojekt unterstützen möchte, ist herzlich willkommen, denn jeder Euro hilft.

Spendenkonto des Kirchenkreises beim Kirchenamt Gifhorn, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE20 2695 1311 0025 6020 04, Verwendungszweck 9370132801003.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de