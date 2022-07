Auf Harry Potters Spuren in Vorsfelde – wer wohnt im Ligusterweg?

Vorsfelde lässt sich bestimmt als Vorort Wolfsburgs bezeichnen. So wie Barknell ein solcher von London ist. Hier und da gibt es einen Ligusterweg 4 – nur dann kommt schon der entscheidende Unterschied: In dem Londoner Ligusterweg ist Harry Potter aufgewachsen. Diese Adresse kennen seit dem Sommer vor 25 Jahren zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt. Denn 1997 erschien der erste Band um den Zauberlehrling – und eine Erfolgsgeschichte begann.

In dem Wolfsburger Ligusterweg wohnt kein Magier, und dennoch lassen sich zumindest Spuren des bekannten englischen Zauberjungen finden.

Vorsfelderin: „Ich habe alle Bücher gelesen und liebe die Geschichten“

Normalerweise vereinbaren Reporter einen Termin mit ihren Gesprächspartnern – doch in diesem Fall ist die Sache anders gelagert. Denn es geht ja in erster Linie um das Haus, um die bekannte Adresse – wer in dem Haus wohnt, ist zunächst unbekannt. Und so möchte die Bewohnerin auch lieber anonym bleiben.

Jeder Harry-Potter-Fan kennt ihn: den Ligusterweg, den es auch in Wolfsburg gibt. Foto: Katharina Keller

Zu erzählen hat sie trotzdem eine Menge: „Ich habe alle Bücher gelesen und liebe die Geschichten“, berichtet die 34-Jährige. Seit mehr als fünf Jahren lebt sie hier. Obwohl sie in ihrer Kindheit alle Bücher gelesen hatte, bemerkte sie erst ein halbes Jahr nach dem Einzug: Das ist doch exakt die Adresse von der Tante und dem Onkel, bei denen Harry Potter aufwuchs!

Doch es ist keine schöne Zeit für Harry, denn seine Verwandten, bei denen er nach dem tragischen Tod seiner Eltern lebte, behandelten ihn alles andere als gut. In einem kleinen Schrank unter der Treppe musste er leben. Den gibt es in dem Vorsfelder Haus ausdrücklich nicht. Der junge Zauberer bekam überdies ständig Ärger mit seinem aufgebrachten Onkel.

Bewohnerin des Ligusterwegs in Vorsfelde: „Ich bin ein Muggel“

Dieser besagte Onkel ließ auch die Einladungsbriefe für die Zauberschule Hogwarts verschwinden, die Hedwig, eine weiße Eule, brachte. Womit wir bei der ersten Spur wären: Denn dieser bekannte Kauz steht als Figur im Garten im Vorsfelder Ligusterweg 4. Strenge, gelbe Augen blicken den Betrachter an. „Auf einen Brief warte ich aber leider immer noch“, sagt die Vorsfelderin und lacht, um dann im Bild zu bleiben und bedauernd festzustellen: „Ich bin ein Muggel.“

Es ist ein Begriff, den Star-Autorin Joanne K. Rowling kreierte – und zwar für Menschen, die keine Zauberkräfte haben und von den Magiern eben meist herabwürdigend als „Muggel“ bezeichnet werden.

Auch ein Feenhaus findet sich im Garten. Foto: Katharina Keller

Muggel hin oder her. Die Bücher haben bleibenden Eindruck bei der 34-Jährigen hinterlassen. Denn auch ein Feenhaus findet sich im Garten. „Ich würde gerne im Keller einen Harry-Potter-Raum einrichten“, sagt die Erzieherin, die auch einige Verfilmungen gesehen hat.

„Nur Gleis 9 ¾ habe ich noch nicht entdeckt“

„Doch die Bücher haben mir besser gefallen, ich hatte meine eigenen Vorstellungen – und habe deswegen irgendwann aufgehört, die Filme zu sehen“, berichtet die 34-Jährige. Ihre Oma schenkte ihr die Bestseller seinerzeit. „Sie wollte mich zum Lesen bringen. Und mit diesen Büchern hat sie das definitiv auch geschafft.“

Eine weitere Parallele gibt es übrigens noch: Unweit des Wohngebietes verlaufen Bahnschienen. „Nur Gleis 9 ¾ habe ich noch nicht entdeckt“, sagt die Vorsfelderin schmunzelnd. Am Londoner Bahnhof King’s Cross nämlich gibt es dieses besondere Gleis, doch nur die Magier kennen es. Sie gelangen so zum Hogwarts Express, der sie in die Zauberschule bringt.

Übrigens: Auch in Braunschweig gibt es einen Ligusterweg.

