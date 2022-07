Das sind die Abiturienten des Wolfsburger Ratsgymnasiums

Wolfsburg. Am Ratsgymnasium Wolfsburg schaffen 70 Schülerinnen und Schüler das Abitur. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,22

Die Abiturienten des Ratsgymnasiums in Wolfsburg.

70 Schülerinnen und Schüler haben am Ratsgymnasium Wolfsburg die Abiturprüfung mit einem Notendurchschnitt von 2,22 bestanden. Davon haben 35,7 Prozent der Schülerinnen und Schülereine 1 vor dem Komma. Jahrgangsbeste sind Pauline Padberg und Anna Sophie Jung mit der Traumnote 1,0.

70 Schüler bestanden das Abitur am Wolfsburger Ratsgymnasium

Während der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse am 1. Juli in der Aula des Ratsgymnasiums erhielten sieben Abiturienten noch eine besondere Auszeichnung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich (kurz: MINT). Cara Marrone und Raphael Stock haben das höchstwertigste MINT-EC-Zertifikat mit Auszeichnung erhalten. Jasmin Kotzsch, Pauline Padberg und Nicolas Stock nahmen das Zertifikat „mit besonderem Erfolg“ in Empfang. Henrike Löhr erhielt das schulinterne MINT-Zertifikat mit der Bemerkung „in besonderem Maße engagiert“. Und Marlon Schlüter das schulinterne Zertifikat mit der Bemerkung „engagiert“.



Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie außerdem:

Das sind die Abiturienten am Ratsgymnasium

Die folgenden Abiturienten haben der Veröffentlichung ihrer Namen zugestimmt: Alcape Meyer, Nurgül Angin, Vinzent Bartel, Amelie Becker, Elisabeth Sophie Berg, Olivia Matilda Bodensiek, Linus Marten Brune, Marie Bunte, Hung Cuong Dang, Veronique Dauter, Jimena Fischer Gobernado, Nesrin Fouani, Jennifer Franz, Janik Fricke, Xenia Geffel, Liam Geiger, Felix Görling, Melina-Lucienne Grommes, Julius Theodor Hachmeier, Redar Haedo, Milan Hagemann, Youssef Haggag, Paul Hahn, Caroline Haritz, Katharina Huster, Thorge Janz, Sophie Anna Jung, Nils Kannenwischer, Moira Köhler, Jasmin Kotzsch, Lukas Krafczyk, Katharina Kreiter, Victoria Regina Lempa, Lara Leusmann, Karim Liwald, Henrike Löhr, Cara Marrone, Jule Meyer, Maxim Michalev, Pauline Mimitz, Leila Moustafa, Thi Mai Nguyen, Vivien Nguyen, Lucas Packebusch, Pauline Padberg, Jolin Peckmann, Jonathan Petry, Luisa Pidun, Felix Plümpe, Diego Poethke, Torben Prang, Sophia Rickert, Jonas Rose, Lana Ross, Lisa Schejka, Sofia Schleiermacher, Marlon Schlüter, Robin Schlüter, Nico Schönenberger, Leander Jonas Schulze, Stefan Semke, Kateryna Senderova, Nicolas Stock, Raphael Stock, Melina Lisanne Thiel, Ann-Marie Ulbrich, Yoanna Vasileva, Julian Wagner, Eric Wiechel und Jan Maarten Zimmermann.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de