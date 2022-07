Schlaganfall: Klinikum holt Aufklärungsbus nach Wolfsburg

Wolfsburg. Schlaganfallprävention: Ärzte und Ärztinnen des Klinikums Wolfsburg und weitere Experten beraten am 11. Juli in der Wolfsburger Innenstadt.

Organisiert von der Neurologie des Klinikums Wolfsburg macht der rote Aufklärungsbus der Initiative „Herzenssache Lebenszeit“ Station in der Wolfsburger Innenstadt. Auf dem Vorplatz des Rathauses informieren Ärzte und Ärtinnen des Klinikums und weitere Experten und Expertinnen am Montag, 11. Juli, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr am Bus über den Schlaganfall, wie das Klinikum Wolfsburg mitteilt.

Schlaganfallrisiko ermitteln

Interessierte können vor Ort ihr Schlaganfallrisiko ermitteln und sich demonstrieren lassen, wie sie ihren Blutdruck richtig kontrollieren. Im Rahmen von Mitmachaktionen präsentieren Therapeuten des Schwefelbades Fallersleben zudem verschiedene Fitness-Übungen, zum Beispiel mit dem Pezziball. An den Ständen am Aufklärungsbus erhalten Interessierte auch Tipps zum Thema „Gesunde Ernährung“ und können sich die Ernährungspyramide erklären lassen.

Bei der Aktion mit dabei ist außerdem der Rettungsdienst der Stadt Wolfsburg. Sofern keine Einsätze anstehen, steht er mit einem Rettungswagen vor dem Rathaus, der auch besichtigt werden kann. Geplant sind zudem Erste-Hilfe-Demonstrationen an einer Reanimationspuppe. „Mit dem Aktionstag möchten wir das Bewusstsein für den Schlaganfall schärfen und auf die Risikofaktoren aufmerksam machen. Wir werden auch Hinweise geben, damit jeder schnell einen Schlaganfall erkennen kann und Betroffene schnellstmöglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden können“, sagt Dr. Hakan Cangür, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Klinikum Wolfsburg.

Risikofaktoren für einen Schlaganfall

Zu den Risikofaktoren gehören nach Angaben des Klinikums Rauchen, Bluthochdruck oder schlechte Blutfettwerte. Was viele nicht wissen würden: Etwa jeder fünfte Schlaganfallpatient sei Diabetiker. Diabetiker mit Bluthochdruck etwa hätten ein zehnmal höheres Risiko für einen Schlaganfall als Menschen ohne Erkrankung. Erleidet jemand einen Schlaganfall, sollte er für die erforderliche Diagnostik und Therapie so schnell wie möglich in ein Krankenhaus – möglichst sogar in ein Klinikum mit einer zertifizierten Stroke Unit gebracht werden.

Das Klinikum Wolfsburg hat eine solche Schlaganfallbehandlungseinheit. In einem Team arbeiten hier speziell geschulte Ärzte und Ärztinnen und Pflegekräfte mit Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Sozialarbeitern zusammen. Gemeinsam ermöglichen sie eine besonders intensive Betreuung der Patienten und Patientinnen.

