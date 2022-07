Schildbürgerstreich in der Wolfsburger Porschestraße?

Wer in der Postfiliale ein Paket abgeben oder abholen und dafür in der nördlichen Porschestraße sein Auto parken will, der braucht schon Glück. Ebenso, wer in einem der Restaurants zwischen Kleist- und Poststraße essen will. Denn Parkplätze sind dort rar gesät und häufig alle belegt. Nun ist ein weiterer Parkplatz weggefallen. Grund: Die Stadt hat kürzlich ein neues Verkehrsschild an der Ecke Porschestraße/Poststraße aufgestellt. Das Kuriose: Nur rund 20 Meter weiter steht bereits seit langer Zeit ein Schild mit quasi den gleichen Hinweisen.

Ein neues Verkehrsschild in der Wolfsburger Porschestraße sorgt für Verwunderung

Auf dem neuen Verkehrsschild ist ein Geradeauspfeil zu sehen, darunter der rote Durchfahrt-Verboten-Kreis und der Hinweis, dass Busse und Taxis davon ausgenommen sind. Ein nach links zeigender Pfeil weist auf das Parkhaus in der Poststraße hin. Nur wenige Meter weiter finden sich die identischen Hinweise. Nur, dass ein blauer Pfeil die vorgeschriebene Fahrtrichtung links anzeigt. Darunter finden sich kleinere Schilder mit Linienverkehr und Taxi frei und Parkhaus Poststraße/FH.

Stadt Wolfsburg sagt: Neues Schild sorgt für sichere und geordnete Verkehrsführung

Schilderwahn oder Schildbürgerstreich? Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Stadt Wolfsburg mit, das zweite Verkehrszeichen in der Porschestraße/Ecke Poststraße sei aufgrund von Hinweisen der Ortspolitik installiert worden. „Es dient dazu, für eine sichere und geordnete Verkehrsführung in dem Bereich zu sorgen und soll an dieser Stelle insbesondere ortsunkundige Verkehrsteilnehmer bereits frühzeitig und gut sichtbar über das bevorstehende Einfahrverbot informieren, um ein – versehentlich – regelwidriges Verhalten zu verhindern“, heißt es seitens der Stadt.

Beide Verkehrsschilder sind notwendig, meint die Stadt

Zugegeben: Es kommt immer mal wieder vor, dass Autofahrer bis zum ZOB durchfahren und nicht – wie vorgeschrieben – links in die Poststraße abbiegen. Ob es mit dem doppelten Hinweis nun seltener vorkommt, bleibt abzuwarten. Nötig seien beide Hinweistafeln aber, wie die Stadt meint: „Die bestehende Beschilderung aus mehreren offiziellen Straßenverkehrsschildern ist weiterhin erforderlich.“

Ein Parkplatz ist durch das Verkehrsschild weggefallen

Doch warum musste das neue Verkehrsschild unbedingt auf einem Parkplatz aufgestellt werden? 27 Parkplätze (mit Parkschein) gab es bisher auf der östlichen Seite der Porschestraße, jetzt sind es noch 26. Direkt vor der Post gibt es sechs weitere Parkplätze, für diese gilt allerdings ein eingeschränktes Halteverbot. Dazu erklärt die Stadt: „Der Standort des neuen Verkehrszeichens wurde unter Berücksichtigung der Sichtbeziehungen und des erforderlichen Abstandes zum Baum gewählt.“ Bleibt zu hoffen, dass nicht noch mehr Verkehrsschilder in der nördlichen Porschestraße aufgestellt werden müssen...

