Wolfsburger Gymnasiasten inszenieren Musical

„Christopher, du musst dichter an die Prinzessin ran, schau deine Angebetete an.“ „Fährmann, Du bist nicht im Licht. Ihr müsst alle zusehen, dass ihr nicht im Schatten steht.“ Mit seiner kräftigen Stimme schmettert Gerd-Peter Münden eine Anweisung nach der nächsten durch die halbdunkle Aula des Schulzentrums Fallersleben. Hier proben an diesem Montagvormittag zum ersten Mal im Rahmen der Projektwoche die 110 Schüler der vier Klassen des kompletten siebten Jahrgangs des Gymnasiums das Musical „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm. Eigentlich hat der Initiator von „Klasse, wir singen“ das Stück für die Volkswagen-Halle in Braunschweig geschrieben, wo es in diesem Jahr zur Aufführung gebracht werden sollte. Daraus wurde nichts. Jetzt kommt das etwa 90-minütige Musical erst im Mai 2023 in die VW-Halle. Aber an diesem Wochenende schon in die Hoffmannstadt.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es gibt sechs Hauptrollen und 45 weitere Rollen

Weil der ehemalige Domkantor wegen seiner Leihmutterschaftspläne durch die Braunschweigische Landeskirche entlassen wurde, ist er seit nach den Osterferien als Musik- und Religionslehrer am GYFA tätig. „Ich fühle mich hier sauwohl und werde tatkräftig unterstützt“, attestiert Gerd-Peter Münden seinem neuen Umfeld. So zeichnen die Kunstlehrer sowie Schüler aus dem elften und zwölften Jahrgang für Bühnenbild und Kulissen verantwortlich, die Eltern setzen sich vorbildlich ein. Vor vier Wochen fanden die Castings für die insgesamt sechs Hauptrollen satt, die je mit zwei Personen besetzt wurden. Dazu gibt es noch weitere 45 Rollen.

Aufführungen in der Aula des Schulzentrums Fallersleben

„Wer eine Hauptrolle wollte, dem musste klar sein, dass er seinen Text lernen muss, der muss sitzen“, betont der 1966 Geborene. Eine Lösung für die Jungs im Stimmbruch hat Gerd-Peter Münden auch entwickelt: Sie allesamt gehören dem Räuberchor an. Da die meisten Protagonisten über sehr wenig Bühnenerfahrung verfügen, sieht es der studierte Kirchenmusiker als seine Aufgabe an, „den Darstellern möglichst viel Selbstvertrauen zu geben“: „Die müssen sich überwinden, müssen sich trauen, müssen auch mal stöhnen oder schreien.“ Jetzt muss es ihm nur noch gelingen, die Teenager an einen „schönen harmonischen Gesang“ heranzuführen. Aber, wer bis heute 780.000 Kinder und Lehrkräfte in der VW-Halle gebändigt hat, für den sollte das ein Leichtes sein.

Aufführungen in der Aula des Schulzentrums Fallersleben: Freitag, 8. Juli, Samstag, 9., und Montag, 11. Juli, je um 19 Uhr. Karten: 5 Euro, Vorverkauf: Schreibwarenhandlung Großkopf, Marktstraße 4, und in den Pausen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de