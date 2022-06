Fest in Wolfsburg Fest im Hallenbad – 50 Jahre Tunesier in Wolfsburg

Das lange geplante Fest zum Jubiläum 50 Jahre Tunesierinnen und Tunesier in Wolfsburg findet am Sonntag, 19. Juni, von 14 bis 18 Uhr, im Biergarten des Hallenbad Kulturzentrums statt. Im Jahr 2020 jährte sich die Ankunft der ersten tunesischen Gastarbeiter in der Stadt Wolfsburg bereits zum 50. Mal. Die geplanten Feierlichkeiten und somit auch eine Würdigung dieser Lebensleistung waren aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht möglich. Daher freut sich die Stadt Wolfsburg unter Federführung des Integrationsreferates und in Kooperation mit dem tunesischen Arbeitskreis, in diesem Jahr die Festveranstaltung durchführen zu können, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Alle Bürger sind herzlich eingeladen.

Wolfsburgs OB: „Tunesische Community hat einen sehr hohen Stellenwert“

„Internationale Vielfalt wird seit vielen Jahrzehnten in Wolfsburg auf beeindruckende Art und Weise gelebt“, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Nach einem halben Jahrhundert in Wolfsburg hat die tunesische Community einen sehr hohen Stellenwert in Wolfsburg, den wir mit den Feierlichkeiten rund um das Jubiläum noch einmal deutlich unterstreichen möchten.“

Beim Fest wird neben Oberbürgermeister Dennis Weilmann auch Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration sprechen. Zudem wird Regisseur Benjamin Walter von seinem Dokumentarfilm „Von Tunis nach Wolfsburg“ erzählen, der im Verlauf des Nachmittags gezeigt wird. Ab 16.20 Uhr wird es ein tunesisches Musikprogramm und eine Trachtenschau mit Kindern geben. Weitere Rednerinnen und Redner sind unter anderem der tunesische Konsul aus Hamburg, Nader Bousrieh, die VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo sowie Gastarbeiter der ersten Stunde in Wolfsburg.

Filmvorführung „Von Tunis nach Wolfsburg“

„Die ehemaligen Gastarbeiterinnen sowie Gastarbeiter und ihre Nachkommen organisieren sich in zahlreichen Vereinen und Organisationen. Sie sind damit ein wichtiger Teil der Wolfsburger Stadtgesellschaft“, wird Bothe zitiert. „Ich freue mich sehr, dass wir diesen Beitrag nun endlich mit einem Fest gebührend feiern können.“

Darüber hinaus wird der Film „Von Tunis nach Wolfsburg“ am Samstag, 25. Juni um 19 Uhr auch im Delphin-Palast gezeigt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

