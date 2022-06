Schützenfest! Drei tolle Tage in Fallersleben - Heute Tag 2

Nach zwei Jahren Pause wegen Corona können in Fallersleben die Schützen endlich wieder feiern. Bis Donnerstagabend legte das 15-köpfige Organisationskomitee letzte Hand an die Planungen an. Gibt es doch diverse Veränderungen in Ablauf und Personal, wie es in einer Pressemitteilung informierte. Am Freitag startete dann endlich das 417. Schützenfest.

Das ist heute am Samstag los

Um 10 Uhr der zweite Schützenfesttag mit dem traditionellen großen Frühstück. Die musikalische Untermalung liefer das Stadtwerke-Orchester. Um 13 Uhr geht es von der Treppe am Schloss zu Haus des neuen König, wo die Königsscheibe angenagelt wird. Am Nachmittag findet dann ab 15 Uhr die Seniorenkaffeetafel mit DJ Ulrich Lühr statt.

Die Kinderdisco mit verbilligtem Familiennachmittag rundet den Nachmittag dann fast ab, ehe am Abend der Wirt die Verantwortung für die Unterhaltung übernimmt. Um 23 Uhr steigt das beliebte Feuerwerk am und um den Schlossteich statt.

Das ist für Sonntag geplant

Der dritte Schützenfesttag am Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, unter der Federführung der evangelischen Kirchengemeinde und Musik von der Band Heavenly Creatures. Um 12.30 Uhr wird dann vom Festplatz aus abmarschiert und der König abgeholt, damit um 15 Uhr der Einmarsch der Vereine auf dem Festplatz mit Begrüßung von der Schlosstreppe aus beginnen kann.

Der Nachmittag ist den Musikfans gewidmet: Die Gäste können sich ab ca. 15.30 Uhr auf die verschiedensten Musikdarbietungen von Spielmannszügen und der Owl Tom Drum & Pipe Band aus Peine im Festzelt und auf dem Festplatz freuen.

Also alles in allem, so die Organisatoren, wird ein tolles Programm für alle Altersklassen mit vielen Attraktionen geboten. Einen Tag kürzer als bisher gewohnt, aber sicherlich ebenso unterhaltsam wie in der Vergangenheit.

Rückblick: Das war am Freitag los

Am Freitag wurden um 13 Uhr die Stadtfahnen an die Fähnriche übergeben. Nach dem Abholen des Königs wurde um 15 Uhr das Schützenfest offiziell durch Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting eröffnet. Nach dem Königsschießen am Nachmittag im USK Heim, wurden dann um 19.30 Uhr an der Schlosstreppe die neuen Majestäten proklamiert. Anschließend fand auf dem Festzelt unter der Leitung von Jörg Moser der Eröffnungsabend statt. Ab 20.30 Uhr gab die Bigband Tappenbeck bei Freibier ihr Können zum Besten.

