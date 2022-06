Wolfsburg. Eine seltsame Ansammlung von Toren, zwei davon eingesperrt, geben auf dem Bolzplatz in Reislingen-Südwest Rätsel auf. Wir fragten bei der Stadt nach.

Fußball in Wolfsburg Rätselhaftes Tor-Wirrwarr auf dem Bolzplatz in Reislingen

Was mag es sein: Ein Kunstprojekt? Eine wertvolle Installation? Käfige für ein künftiges Tiergehege im Osten der Stadt? Kultur im öffentlichen Raum? Vorzeichen eines weiteren Bauvorhabens, bei dem schonmal Zäune errichtet werden?

Dies fragen sich seit Wochen Vorbeikommende am Bolzplatz in Reislingen-Südwest. Auf der großen Wiese bekamen die alten, roten hölzernen Bolzplatztore Gesellschaft. Und zwar eingesperrte, genauer zwei eingesperrte wuchtige Metalltore. Ja, eingesperrt, denn die zwei Torheiten aus eiserner Beschaffenheit sind mitnichten sportlich zu nutzen. Weil abgeriegelt durch zusätzliche schützende Gitter.

Aber wenn es nicht um Fußball geht – auch stehen die Eisernen in viel geringerem Abstand als die alten Bolztore zueinander – was mag es dann damit auf sich haben? Also doch eine Installation mit künstlerischem Anspruch?

Die Stadt, die das Areal, das der Erholung und der Kurzweil der Reislinger dienen soll, einst errichten ließ, muss es wissen. Und das Grünflächenamt sicherlich. Das ist ja für den Rasen verantwortlich. Also einmal im Rathaus nachgefragt… „Das Vorhaben auf dem Bolzplatz nahe des Fanny-Lewald-Ringes entstand im Rahmen des Jugendforums Reislingen, das sich Tornetze für die neuen Tore gewünscht hat“, erläutert Stadtsprecher Ralf Schmidt.

„Die Aufstellung der zwei Tore erfolgte durch externe Firmen.“ Aha. Also die Jugendlichen wünschten sich Netze und bekamen neue Tore. Naja, die sind ja nun auch stabiler. Und mit Netz oder Metallgitter im Rücken braucht man auch nicht soweit laufen als Torwart – bei einem Treffer, der erst im Tor und dann im Grünen landet. Das hat man nur früher so gemacht, da musste man dann halt laufen. Oder den Treffer immer abwehren. Jedenfalls gibt es jetzt die neuen, schweren Metalltore. Unkaputtbar sind sie sicherlich.

Kosten für Metalltore im vierstelligen Bereich

Auf 5000 Euro würden sich die Kosten für die Anschaffung und den Aufbau belaufen, schildert Stadtsprecher Schmidt. Und wann werden sie nun freigelassen, die neuen Tore, wann kommen die Umzäunungen weg? Weshalb sind sie überhaupt noch eingesperrt? Auch das kann Verwaltungssprecher Schmidt beantworten: „Aufgrund notwendiger Nacharbeiten an den Fußballtoren verzögert sich die Freigabe. Die Verwaltung versucht die Bespielbarkeit des Platzes schnellstmöglich wiederherzustellen.“

Es ist also Licht am Ende des Fußball-Horizonts von Reislingen-Südwest zu sehen – schon bald kann sicher wieder der Anpfiff auf dem Bolzplatz erfolgen. Die alten, netzfreien Holztore bleiben dann womöglich stehen. Als Zeitzeugen. Und daran erinnernd, wie man früher im Grünen gebolzt hat. Oder auch nicht.

