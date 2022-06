Autofahrer fährt 15-Jährigen Wolfsburger an und flüchtet

Wolfsburg. In Wolfsburg wurde ein Schüler auf seinem Fahrrad verletzt. Außerdem: Einbruch in Imbiss an der Mörser Straße in Wolfsburg-Ehmen.

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht ist es am Donnerstagmorgen in Wolfsburg-Fallersleben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 15-jähriger Schüler gegen 7:15 Uhr auf der Straße „Rübenkamp“ in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als er in Höhe Melassering von einem unbekannten hellen Auto überholt wurde.

Beim Überholen stieß das Auto gegen den Radfahrer, der Schüler stürzte und verletzte sich. Den Autofahrer veranlasste das nicht zum Anhalten, er fuhr fort, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern.

Der 15-Jährige informierte seine Eltern, die mit ihm einen Arzt aufsuchten, um die Verletzungen attestieren zu lassen.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder andere Autofahrer Hinweise zum Sachverhalt und dem flüchtigen Pkw geben können und bittet um Meldungen an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Telefon: (05361) 46460.

Wolfsburg-Ehmen: Einbruch in Imbiss an der Mörser Straße

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Imbiss in der Gothaer Straße eingebrochen. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Mittwochabend 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen 10.00 Uhr eingrenzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in das Innere der Räumlichkeiten.

Hier öffneten sie mit zerstörerischer Kraft einen Geldspielautomaten und entnahmen das darin befindliche Bargeld.

Auch einen Laptop, ein Elektro-Küchengerät und Bargeld in noch unbekannter Höhe wurde gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Da sich der Imbiss direkt an der Mörser Straße befindet, hoffen die Ermittler, dass Autofahrer, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizei in Fallersleben oder die Rufnummer (05361) 46460.

