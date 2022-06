„Seniorentage“ in Wolfsburg: Vortrag, Wanderung, Konzert

Wolfsburg. Der Seniorenring Wolfsburg bietet ab dem 8. Juni ein vielfältiges Programm an. Höhepunkt ist eine Festveranstaltung am 3. Juli im Scharoun-Theater.

Vom 8. Juni bis zum 3. Juli finden die „Seniorentage“ in Wolfsburg statt. Das Programm beginnt laut einer Mitteilung des Seniorenrings am Mittwoch, 8. Juni, um 10 Uhr mit einer Stadtrundfahrt mit dem Büssingbus der WVG – Start am Congress-Park. Karten kosten pro Person 5 Euro.

Es geht weiter mit einer Wanderung am Donnerstag, 16. Juni, vom Startpunkt Schloss Wolfsburg durch den Wald zum Café Stange und wieder zurück, Dauer circa anderthalb Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz am Schloss. Kostenlose Karten gibt es beim Seniorenring.

Schutz vor Straftaten – Polizei klärt auf

Jedes Alter stellt uns vor besondere Herausforderungen: Die Polizeidirektion Wolfsburg klärt auf zu dem Thema „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“ während des Stadtgespräches am Donnerstag. 23. Juni, um 14.30 Uhr im Ratssitzungssaal des Wolfsburger Rathauses. Referent ist Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf.

Der Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt Wolfsburg lädt ein zum Tag der offenen Tür in die neuen Räume in der Schillerstraße 40. Am 29. Juni in der Zeit von 10 bis 15 Uhr können die Räumlichkeiten besucht und besichtigt werden. Die Mitarbeiterinnen freuen sich auf informative und nette Gespräche.

Salonmusik mit Melodien von Strauss, Mozart, Brahms

Den Höhepunkt, so der Seniorenring, bildet die Festveranstaltung am 3. Juli ab 14 Uhr im Theater der Stadt Wolfsburg am Klieversberg. „Wir Salonlöwen“ ist ein Salonorchester. Das Programm beinhaltet Salonmusik mit interessanten Melodien von Strauss, Mozart, Brahms und anderen. Karten für 15 Euro gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse in der Porschestraße 41 D jeweils dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Zwei Ortsteilveranstaltungen hat der Seniorenring im Programm: In Almke in der Gaststätte „Bei Dino“ lädt der Shanty-Chor Vorsfelde am Freitag, 24. Juni, ab 14.30 Uhr zum Lauschen und Mitsingen ein. Um verbindliche Anmeldung wird gebeten bis zum 17. Juni bei Gabriele Pitz unter (05365) 2618 oder Silke Hitschfeld unter (01525) 6163455. Im Bürgersaal Westhagen, Jenaer Straße 39a, lädt Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth am 17. Juni von 15 bis 18 Uhr zum „Bunten Nachmittag“ ein. Anmeldungen unter (05361) 774576 oder E-Mail an ludmilla_neuwirth@yahoo.de.

