Neues Schild für Plinkenburg-Brunnen in Fallersleben

Während einer kleinen Feierstunde wurde am Montag die neue Hinweistafel für den Plinkenburg-Brunnen in Fallersleben ihrer Bestimmung übergeben: Bärbel Weist als Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben und Hartmut Gehrmann vom Alten Brauhaus Fallersleben als Sponsor enthüllten das aus Eichenholz handgefertigte Schild, wie aus einer Mitteilung des Kultur- und Denkmalvereins hervorgeht. Das Auditorium bildeten dabei nicht nur die geladenen Anwohner des Plinkenburg-Viertels, die zahlreich erschienen waren, sondern auch Vertreter des Ortsrates Fallersleben/Sülfeld mit Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting und seinem Stellvertreter Roman Dettmann an der Spitze sowie Sascha Ehrhoff, Leiter der Verwaltungsstelle Fallersleben.

Kultur- und Denkmalverein Fallersleben renoviert Schilder

In kleinen Ansprachen hätten Bärbel Weist, Hartmut Gehrmann und André-Georg Schlichting aufgezeigt, wie es letztlich zu dem neuen Schild kam: Der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben habe sich in diesem Jahr auf die Fahne geschrieben, einige Dinge in Fallersleben (Wegweiser, Hinweisschilder etc.) zu überarbeiten, zu renovieren, zu reinigen.

Für das Schild am Plinkenburg-Brunnen habe es leider keine Rettung gegeben. Nach 36 Jahren habe der „Zahn der Zeit“ dem alten Schild stark zugesetzt, Fäulnis und der Holzwurm hätten eine Restauration unmöglich gemacht. Umso mehr habe es die beiden Protagonisten dieser Aktionen, Axel Claes und Friedrich Wandschneider, beide aktiv im Kulturverein, gefreut, dass sich das Alte Brauhaus Fallersleben spontan bereit erklärt habe, ein neues Schild in Auftrag zu geben und zu sponsern.

Nun konnte die wirklich gelungene Holzarbeit endlich ihrer Bestimmung übergeben werden. Das Brauhaus spendierte dazu ein Fass Schloßbräu und andere Kaltgetränke. So dauerte es auch nicht lange, und alle Anwesenden unterhielten sich, tauschten sich aus. Alte Bekanntschaften wurden vertieft, neue Bekanntschaften in der Nachbarschaft geschlossen.

