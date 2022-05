Wolfsburg. Im Mai zeigt sich der Arbeitsmarkt in Wolfsburg stabil – es sind weniger Menschen ohne Job als im April. Aber das wird wohl nicht so bleiben.

Ein Mitarbeiter verkabelt den Akku an einer Linie für ein Elektroauto: In Wolfsburg ist der Arbeitsmarkt stabil.

Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote in Wolfsburg sinkt um 0,7 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Wolfsburg ist im Mai weiter gesunken, wie die Agentur für Arbeit Helmstedt am Dienstag mitgeteilt hat. 3663 Menschen waren demnach im Mai in der Stadt Wolfsburg arbeitslos und damit 24 oder 0,7 Prozent weniger als im April. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 41 beziehungsweise 1,1 Prozent weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent und damit auf Vorjahresniveau.

Arbeitslosigkeit ist weiterhin gesunken, das Stellenniveau ist hoch

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz des Ukraine-Krieges konstant stabil. Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin gesunken und wir blicken auf ein sehr hohes Stellenniveau, das deutlich über dem des Vorjahres liegt. Wir rechnen damit, dass die Arbeitslosigkeit im Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) in den kommenden Monaten ansteigen wird, da die ukrainischen Geflüchteten ab dem 1. Juni in die Zuständigkeit des Sozialgesetzbuchs II wechseln werden“ wird Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt, in der Mitteilung zitiert.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geflüchtete aus der Ukraine werden beim Eintritt in den Arbeitsmarkt beraten

„Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter unterstützen und beraten die Geflüchteten aus der Ukraine beim Eintritt in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt. Vorrangig ist gegenwärtig die Sicherstellung der Leistungen zum Lebensunterhalt. In der Folge erhalten die geflüchteten Menschen bei Bedarf Hilfe bei der Suche nach einer Kinderbetreuung, beim Spracherwerb sowie bei der Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen. Weiterhin erhalten sie Unterstützung bei der Vermittlung in Beschäftigung, Qualifizierung und Weiterbildung. Ziel ist es, die Menschen ausbildungsadäquat zu vermitteln.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de