Wolfsburgs neues Azubi-Wohnheim nimmt letzte Hürden

Claudia und Helge Hagedorn stehen kurz davor, im Wolfsburger Handwerkerviertel ein Wohnheim für Auszubildende errichten zu dürfen. Der Bebauungsplan für die Grundstücke Schachtweg 5 bis 9 ist beschlussreif, und der Ortsrat empfahl dem Rat am Dienstag mehrheitlich, der Planung zuzustimmen.

Das Wohnheim, in dem neben 60 Apartments Handel und Gewerbe, Büros und ein Familiennest unterkommen sollen, darf laut dieser Planung maximal 19,50 Meter hoch werden und über bis zu sechs Vollgeschosse verfügen. Der Schachtweg darf mit Arkaden überbaut werden. Auch eine Tiefgarage ist geplant. Der Weg zwischen dem Schachtweg und dem Parkplatz in der Schlosserstraße wird entwidmet, Fußgänger und Radler sollen aber weiterhin von A nach B kommen, nur etwas weiter südlich. Während der öffentlichen Auslegung sind bei der Stadt Wolfsburg keine Einwände von Anwohnern oder anderen Bürgern eingegangen.

Nach einem Hinweis von Volkswagen wurde ein Schallgutachten erstellt. Aufgrund der Erkenntnisse werden die Schachtweg-Investoren verpflichtet, am Gebäude Lärmschutz-Vorkehrungen zu treffen, damit maßgebliche Immissionswerte nicht überschritten werden. Das Werk ist schließlich nicht weit weg. Neu aufgenommen wurde zudem ein nächtliches Kunden-Parkverbot in dem Fall, dass auf dem Nachbargrundstück Schachtweg 11 oder den rückwärtigen Teilen der Grundstücke Poststraße 44, 46 oder 48 ebenfalls neue Wohngebäude gebaut werden.

Ortsrat gibt grünes Licht für Azubi-Wohnheim im Handwerkerviertel

Mit großer Vehemenz sprach sich nicht zum ersten Mal Jens Tönskötter (PUG) gegen das Vorhaben aus. Der Vorsitzende des Handwerkerviertel-Sanierungsbeirates kritisierte zahlreiche Ausnahmen, die er als beispiellos betrachtet: Die Höhe des Gebäudes an einem Ort, an dem der Sanierungsrahmenplan keinen Hochpunkt vorgesehen habe. Die Arkaden, das Wohnen im Erdgeschoss, die Tatsache, dass für alle Nutzer nur 30 Tiefgaragenplätze gebaut werden.

„Das sucht schon seines Gleichen“, so Tönskötter. „Hier wird für einen Investor jegliche Ausnahme, die es auch nur in irgendeiner Form kritisch zu hinterleuchten gibt, einfach so gemacht.“ Erneut erinnerte Tönskötter an den seiner Beobachtung nach erheblichen Parkdruck im Handwerkerviertel. „Diesen Druck wollen Sie noch einmal erhöhen mit Argumenten, die niemand mehr nachvollziehen kann“, klagte er die Stadtverwaltung an. „Sie ziehen es durch.“

PUG und Grüner stimmen gegen Bebauungsplan für Schachtweg

Die zwei PUG-Ortsratsmitglieder stimmten gegen den Bebauungsplan, ebenso wie Uwe Conradt (Grüne), der ebenfalls einen Präzedenzfall befürchtet, dem weitere folgen könnten.

Als völlig aus der Zeit gefallen wertete Iris Schubert (SPD) die Einwände Tönskötters in Sachen Parkplätze. „So schaffen wir nie die Energie- und Mobilitätswende“, sagte sie. Auszubildende und Studierende hätten den Hauptbahnhof und den ZOB in der Nähe. „Da braucht man kein Auto.“

Schubert plädierte dafür, positiver an solche Projekte heranzugehen. Ihre Meinung zum Azubi-Wohnheim: „Wohnen in Wolfsburg ist teuer. Dort können sich Auszubildende eine Wohnung leisten.“

Investoren stellen Azubis drei Leihautos und E-Bikes zur Verfügung

Positiv steht Bastian Zimmermann (Die Linke) dem Projekt trotz einiger Bedenken gegenüber: „Grundsätzlich finde ich es richtig, dass man dieses Viertel entwickelt, und glaube, dass dieses Bauprojekt so, wie es geschildert wird, richtig ist“, sagte er. Der Ratsherr regte an, das Mobilitätskonzept, das dem Investor erlaubt, weniger Autostellplätze als üblich zu errichten, in den städtebaulichen Vertrag aufzunehmen.

Das ist nach Auskunft der Stadtverwaltung schon geschehen. Die Bauherren wollen den Bewohnern drei Car-Sharing-Autos und mehrere E-Bikes zur Verfügung stellen. Zimmermann findet einen solchen Präzedenzfall mit einer kleineren Tiefgarage gar nicht so schlecht. „Motorisierter Individualverkehr muss in der Innenstadt zurückgedrängt werden.“

In der Seilerstraße soll ein Gebäude abgerissen werden

Den Schulhof der Carl-Hahn-Schule möchte die Stadt Wolfsburg aufpeppen und für die Bewohner des Handwerkerviertels öffnen. Dafür soll das Gebäude Seilerstraße 4 abgerissen werden. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Der Rat dürfte den fertigen Bebauungsplan in der Ratssitzung am Mittwoch, 25. Mai, beschließen. Ebenso den Abriss des Gebäudes Seilerstraße 4. Das Wohn- und Geschäftshaus, in dem zuletzt die Liberale Jüdische Gemeinde ansässig war, steht seit 2019 leer.

Es soll weichen, damit die Stadt Wolfsburg den Schulhof der Carl-Hahn-Schule ansprechender gestalten kann. Geplant ist, für das Viertel typische Beete anzulegen, klimaangepasste Bäume und Sträucher zu pflanzen, überdachte Fahrradständer zu errichten und die Schul-Müllcontainer einzuhausen.

Das Konzept stammt aus einem Architekturwettbewerb im Jahr 2012. Die Kosten für den Abriss liegen bei rund 180.000 Euro, von denen die Stadt Wolfsburg jedoch nur ein Drittel tragen müsste. Der Ortsrat stimmte für den Abriss, mit Ausnahme von Ramona Clay-Fink (SPD) und Thomas Stein (PUG), die dagegen votierten, und Jens Tönskötter (PUG) sowie Katrin Weidmann (Grüne), die sich enthielten.

