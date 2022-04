O2-Störung in Wolfsburg: Das ist der Grund für lahmes Internet

Im Netz des Mobilfunkanbieters „O2“ kommt es seit Mittwoch zu Einschränkungen. Nutzerinnen und Nutzer meldeten in den sozialen Medien sowie auf gängigen Störungsportalen, dass das Internet in der VW-Stadt immer wieder hakt.

Im Netz des Mobilfunkanbieters „O2“ kommt es in Wolfsburg seit Mittwoch zu Einschränkungen. Nutzerinnen und Nutzer meldeten in den sozialen Medien sowie auf gängigen Störungsportalen, dass das Internet in der VW-Stadt immer wieder ausfällt. Bei der Smartphone-App „Whatsapp“ konnten zum Beispiel Videos und Bilder zeitweise nicht mehr abgerufen werden. „Es scheint, als sei das Internet gedrosselt“, schilderte ein Leser im Gespräch mit unserer Zeitung.

Kurzfristige Einschränkungen bei 4G und LTE

Wir fragen beim Mobilfunkanbieter nach. „Leider kann es bei einigen Kundinnen und Kunden zu kurzfristigen Einschränkungen bei der Nutzung unseres 4G/LTE-Netzes in Wolfsburg kommen, was wir sehr bedauern“, teilte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Grund sei die Modernisierung eines Netzstandortes im Umland, der mit einzelnen Mobilfunkstandorten in Wolfsburg verbunden sei. Netztechniker würden die erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen so zügig wie möglich umsetzen, versichert das Unternehmen Telefónica. „Diese sollen laut aktuellem Stand bereits am Donnerstagabend erfolgreich umgesetzt sein, sodass unsere Kundinnen und Kunden in Wolfsburg wieder uneingeschränkt und wie gewohnt zuverlässig unser 4G-Netz für alle ihre digitalen Anwendungen nutzen können“, heißt es weiter.

Das 2G-Netz für mobile Telefonie und einfaches Handy-Surfen sei von den Umbauarbeiten nicht betroffen und durchgehend nutzbar.

