Wolfsburg: Fahrraddieb flüchtet – und zückt Schreckschusswaffe

Wolfsburg. Zeugen ertappten den 38-Jährigen mit Bolzenschneider an der Heinrich-Heine-Straße. Der Mann flüchtete – und bedrohte die Verfolger mit einer Waffe.

Der 38-Jährige bedrohte in Wolfsburg am Montagabend drei Männer mit einer Schreckschusswaffe. (Symbolbild)

Wolfsburgs Polizei hat am Montagabend einen 38-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der vorher versuchte, ein Fahrrad zu stehlen – und Zeugen mit einer Schreckschusswaffe bedrohte.

Laut Polizei ging gegen 18.55 Uhr der Notruf bei der Polizei ein, dass an einem Sportstudio in der Heinrich-Heine-Straße ein Unbekannter versuche, ein Fahrrad zu stehlen. Zwei Zeugen konnten beobachten, wie sich der Mann mit einem Bolzenschneider an dem Fahrradschloss zu schaffen machte.

Polizei Wolfsburg: Zeugen verfolgen Fahrraddieb

Ein Zeuge alarmierte die Polizei – anschließend gingen die Zeugen mit dem Besitzer des Rades zu dem Fahrradständer. Als der Täter die drei Männer bemerkte, flüchtete er zunächst auf das Gelände einer dortigen Schule. Als die Zeugen und der Geschädigte ihm folgten, bedrohte der 38-Jährige die drei Männer mit einer Schreckschusswaffe.

Danach flüchtete er in Richtung Südkopfcenter, wo er von einer alarmierten Streifenbesatzung angetroffen werden konnte. Hier wurde der 38-Jährige, der laut Polizei zurzeit ohne festen Wohnsitz ist, vorläufig festgenommen. In seiner unmittelbaren Umgebung konnten die Beamten den Bolzenschneider und die Schreckschusswaffe auffinden.

Die Polizisten brachten den Beschuldigten anschließend zur Dienststelle und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik.

red

