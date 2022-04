Fragen Sie VW-Chef Diess – wir verlosen Karten für den Live-Talk

Wolfsburg. Die Wolfsburger Tageszeitungen veranstalten das neue Format „Dialog mit Diess“. So sind Sie bei der Veranstaltung in Wolfsburg mit dem VW-Boss dabei.

Er ist ein Mann der klaren Worte, der agilste Kommunikator unter den deutschen Top-Managern und so präsent wie kein anderer in den sozialen Netzwerken und Medien. Jetzt spricht VW-Vorstand Herbert Diess über die Zukunft des Volkswagen-Werkes und der Stadt sowie über die brennendsten Fragen rund um Volkswagen – ungefiltert, live und im direkten Dialog mit WolfsburgerBürgerinnen und Bürgern sowie Journalisten der beiden lokalen Tageszeitungen.

Bürgerinnen und Bürger können VW-Boss Herbert Diess Fragen stellen

Die Wolfsburger Nachrichten und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung veranstalten zum ersten Mal das exklusive Talkformat „Dialog mit Diess“. Es ist die Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, ihre Fragen direkt an Herbert Diess zu stellen. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit ein bisschen Glück dabei sein.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jetzt bewerben und 20 Eintrittskarten für Live-Event gewinnen

Für das Live-Event am kommenden Montag, 2. Mai, von 10 bis 12 Uhr in Wolfsburg verlost unsere Zeitung insgesamt 20 Eintrittskarten. Wer dabei sein möchte, schickt eine E-Mail mit Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Bitte in der Betreffzeile „Dialog mit Diess“ angeben. Außerdem möchten wir von Ihnen wissen: Welche Frage würden Sie Herbert Diess stellen? Einsendeschluss ist Freitag, 29. April, um 12 Uhr. Der Ort der Veranstaltung wird den Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich mitgeteilt. Um Zugang zur Veranstaltung zu erhalten, bringen die Leserinnen und Leser bitte ihre Ausweise mit sowie einen negativen Covid-Test (Bürgertest, nicht älter als 24 Stunden).

VW im Wandel – Herbert Diess spricht über Trinity, E-Mobilität und Stadtentwicklung

Der VW-Konzern befindet sich in der größten Transformation seiner Geschichte – vom reinen Autohersteller zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen. Noch nie hat sich so viel verändert bei Volkswagen. Und damit auch am Stammsitz Wolfsburg: Neues Werk Trinity, Campus Sandkamp, Elektrifizierung des Werks, Stadtentwicklung – und wie geht es eigentlich beim VfL Wolfsburg und den Grizzlys weiter? Das sind nur einige Themen, die sicher mit dem VW-Chef diskutiert werden.

Herbert Diess arbeitet seit 2015 für Volkswagen

Fußball erhöht die Standort-Attraktivität: Herbert Diess weiß um den Stellenwert des VfL Wolfsburg für Stadt und Region. Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern wird er auch verraten, was er künftig von der Fußball GmbH erwartet. Foto: Volkswagen AG / Archiv

Diess kam 2015 als VW-Markenchef nach Wolfsburg. Zuvor hatte der inzwischen 63-Jährige für BMW gearbeitet. Nach Bekanntwerden des Abgasskandals und dem Rücktritt des damaligen Konzernchefs Martin Winterkorn übernahm zunächst Matthias Müller den Chefposten im Konzern. 2018 löste Diess dann Müller ab. Nachdem er zuvor seine Rolle als Sanierer der Marke VW beherzt angegangen war, packte Diess auch die Mammutaufgaben im Riesenkonzern Volkswagen mit dem ihm eigenen Tempo und der konfrontativen Konsequenz an.

Lesen Sie weitere Nachrichten zum Thema:

Herbert Diess forderte einen „Kulturwandel“ bei VW

Volkswagen wandelt sich seitdem von einem Automobilhersteller zu einem Mobilitätsdienstleister mit den Schwerpunkten Elektromobilität, Digitalisierung, Softwareentwicklung und autonomes Fahren. Auch einen „Kulturwandel“ schrieb sich der Transformator Diess auf die Fahnen. Das bescherte ihm immer wieder Konflikte mit dem VW-Betriebsrat unter Bernd Osterloh. Dessen NachfolgerinDaniela Cavallo steht aber hinter der Strategie des Konzernchefs.

Wie geht es weiter in der Wolfsburger Innenstadt?

Diess hatte immer wieder auch einen Wandel für die Konzernhauptstadt Wolfsburg angemahnt. Vor allem die Innenstadt müsse viel attraktiver werden, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen zu können. Die Entwicklung des neuen Nordkopf-Quartiers förderte Diess ebenso wie die milliardenschweren Investitionen in den Campus Sandkamp und die neue Trinity-Fabrik. VW und Wolfsburg müssten sich schnell verändern, um in der sich rasant verändernden Branche bestehen zu können, forderte der Top-Manager.

Herbert Diess ist in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn sehr aktiv

Als einer der ersten Spitzenmanager präsentiert sich der Konzernlenker sehr offen in den sozialen Netzwerken. So postete Diess auf LinkedIn eine Urlaubsfahrt zusammen mit seiner Tochter Caro, auf der er das VW-Elektroauto ID.3 testete. Für Aufsehen sorgte auch seine Surf-Einlage auf dem Mittellandkanal. Nun haben die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger in diesem neuen Dialogformat die Gelegenheit, die Pläne und Einschätzungen von Herbert Diess für VW und die Stadt Wolfsburg live und ungefiltert zu erfahren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de