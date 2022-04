VfL-Fan-Shop macht zu: Hier gibt’s in Wolfsburg noch Fan-Artikel

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat das Aus der Fan-Welt in der City-Galerie angekündigt. Wo gibt es noch Trikots, Schals und Co. zu kaufen? Eine Übersicht.

Die VfL-Fan-Welt in der City-Galerie ist für Fans des Fußballclubs eine feste Anlaufstelle. Der Verein hat nun allerdings angekündigt, dass der Fan-Shop nach zehn Jahren in der Wolfsburger Innenstadt schließt. Ende Juni ist schon Schluss.

In den sozialen Medien bedauern einige VfL-Anhänger das Aus des Ladens. „Finde ich nicht gut, dass er schließen soll“, kommentierte etwa eine Nutzerin auf Facebook. Manch einer fragt sich auch, wo es grün-weiße Trikots, Schals und Co. in Wolfsburg dann noch zu kaufen gibt. Wir haben deshalb eine Übersicht der Verkaufsstellen für Sie zusammengetragen.

Mit Fan-Artikeln des VfL Wolfsburg können sich Fußballbegeisterte nach der Schließung weiterhin im Shop am Fan-Haus an der Volkswagen-Arena ausrüsten. Aktuell hat das Geschäft am Stadion allerdings nur an Spieltagen geöffnet. Ende Juni sollen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden – und zwar montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

Auch einige Geschäfte und Supermärkte verkaufen VfL-Artikel

VfL-Artikel können Fans darüber hinaus weiterhin im Wolfsburg-Store der WMG am Hauptbahnhof (Porschestraße 2), im neuen Shop der Autostadt sowie bei einigen Supermärkten und Geschäften im Stadtgebiet erwerben. Hier eine Übersicht:

• Rewe Westhagen, Braunschweiger Straße 204, 38444 Wolfsburg

• Rewe Fallersleben, Georg-Friedrich-Händel-Straße 10-11, 38442 Wolfsburg

• Rewe Laagberg, Laagbergstraße 54, 38440 Wolfsburg

• Edeka Berliner Ring, Berliner Ring 12-14, 38440 Wolfsburg

• E-Center Nordstadt, Allerstraße 1, 38448 Wolfsburg

• Edeka Fechner Ehmen, Mörser Straße 53, 38442 Wolfsburg

• Kaufland Heinenkamp, Brandgehaege 9, 38444 Wolfsburg

• Karl Hohls KG, Lange Str. 22-24, 38448 Wolfsburg

• Darüber hinaus gibt es auch bei Schütte in Gifhorn Fan-Artikel des VfL Wolfsburg zu kaufen. Das Kaufhaus befindet sich in der Innenstadt, Steinweg 29.

