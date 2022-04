PS-starker Auftritt von Wolfsburgerin Sarah Mangione bei RTL

Wolfsburg. In der RTL-Show „Let’s Dance“ legt die Schauspielerin und Moderatorin (31) einen rasanten Quickstep hin. Beim Discofox-Marathon läuft’s nicht so.

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzten Quickstep in der achten Live-Show von „Let’s Dance“ bei RTL – mit Motorrad als Bühnen-Requisite.

Das war ein auch in Sachen PS starker Auftritt der aus Wolfsburg stammenden Schauspielerin und Moderatorin: In der achten Live-Show von „Let’s Dance“ am Freitagabend auf RTL haben sich Sarah Mangione (31) und ihr Profi-Tanzpartner Vadim Garbuzov (34) mit einem temporeichen Auftritt die nächste Runde gesichert.

Temperamentvolle Wolfsburgerin flirtete Tanzpartner in der RTL-Show heftig an

Mit einem Motorrad als Bühnen-Staffage legte das Paar einen rasant-rockigen Quickstep zu dem Stück „Fascination“ von Alphabeat hin. Die temperamentvolle Wolfsburgerin, Tochter eines Sizilianers und einer

Beim rasant-rockigen Quickstep gab Sarah Mangione alles mit Tanzpartner Vadim Garbuzov und sicherte sich die neunte Runde bei „Let’s Dance“. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Deutschen, gab dabei alles in ihrem bunten Kleid mit dem knallpinken Petticoat. Und flirtete ihren Tanzpartner heftig an.

Dafür spendierte die Jury mit Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi am Ende 22 Punkte. Nur drei Punkte gab’s dagegen beim Discofox-Marathon, das Paar musste die Bühne schon nach kurzer Zeit verlassen.

Paralympics-Sportler Mathias Mester wird Discofox-König, Mike Singer scheidet aus

Mit dem Titel als Discofox-König gekrönt wurde Paralympics-Sportler Mathias Mester. In der neunten Runde nicht mehr dabei sein wird Mike Singer, der am Freitag ausschied.

red

