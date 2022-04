Kräutermarkt rund um das Fallersleber Schloss

Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause findet wieder der Kräutermarkt in Fallersleben statt. Und zwar am Sonntag, 22. Mai, von 10 bis 17 Uhr auf dem Fallersleber Schlosshof und den angrenzenden Rasenflächen. Angeboten werden ein historisches Ambiente, Pflanzen, Stauden, Büsche, regionale Waren, Kräuter-Kekse, Kräuter-Missen, Pflanzen, Honig, Kräuter-Bonbons, Kräuter-Seifen, Kräuter-Bier und allerlei mehr. Veranstalter ist der Kultur-und Denkmalverein Fallersleben.

Bärbel Weist vom Kultur- und Denkmalverein gibt Auskunft

„Ziel ist es, durch den Namen „Claras köstlicher Kräutermarkt“ das Wirken von Herzogin Clara in Erinnerung zu halten“, sagt Bärbel Weist, Vorsitzende vom Kultur-und Denkmalverein. Wer Interesse an einem Stand oder Fragen hat, kann sich an Bärbel Weist (05362) 51789 sowie baerbelweist@t-online.de oder an die E-Mail-Adresse des Vereins info@kulturveretein-fallersleben.de wenden.

Fallersleber Kräutermarkt knüpft an Renaissance-Zeit an

Die Idee zu einem Kräutermarkt in Fallersleben ist auf das Radweg-Projekt „Allerhoheit“ zwischen Fallersleben und dem Landkreis Gifhorn im Jahr 2015 zurückzuführen. Der Markt knüpft an die Renaissance-Zeit an, in der das Schloss Fallersleben erbaut wurde. Nach dem frühen Tod ihres Gemahls, Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg aus dem Haus Celle, bezog die Herzogin im Jahr 1551 mit ihren beiden Töchtern, ihrem Hofstaat und einem Hofprediger das hiesige Schloss.

Großes Interesse am Kräutermarkt

Schon als Kind hatte sie im Kloster Steterburg den Umgang mit Heilkräutern und Grundkenntnisse in der Krankenpflege gelernt. Diese Kenntnisse kamen den Menschen, für die sie Verantwortung trug, zugute. Der Flecken Fallersleben und die umliegenden Dörfer entwickelten sich in der Residenzzeit, unter anderem durch den Erlass einer Marktordnung, sehr positiv. „Der Kräutermarkt in Fallersleben wurde von Anfang von der Bevölkerung sehr gut angenommen, und zwar weit über Fallersleben und die Stadtgrenzen von Wolfsburg hinaus“, betont Bärbel Weist.

