Neue Leitungen: In Alt-Wolfsburg wird gebaut

Ab Montag, 4. April, beginnt die LSW mit Erneuerungsarbeiten der Trinkwasser- und Stromversorgung in der Nordstadtstraße in Alt-Wolfsburg. Das teilt das Unternehmen mit.

Die Baumaßnahme wird in drei Abschnitten durchgeführt und dauert voraussichtlich bis August. Der erste Bauabschnitt startet im Bereich des Umspannwerks Kästorf. Anschließend werden die Arbeiten in östlicher Richtung über die Kreuzung An der Tiergartenbreite fortgesetzt und enden im Kreuzungsbereich Nordstadtstraße/Schloßstraße. Zuerst wird die Nordstadtstraße im Bereich zwischen den Straßen „An der Tiergartenbreite“ und „Am Gutshof“ als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Schulenburgallee eingerichtet.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die LSW verlegt Kabel und erneuert Hausanschlüsse

Für eine moderne Infrastruktur verlegt die LSW rund 580 Meter Trinkwasserleitung, 8200 Meter Mittelspannungs- und 1000 Meter Ortsnetzkabel. Ferner werden einige Hausanschlüsse erneuert. Die LSW weist darauf hin, dass es im Zuge der Um- und Einbindearbeiten zu kurzzeitigen Versorgungseinschränkungen kommen wird.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de