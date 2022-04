Hochwasserschutz Neue Infotafel: So funktioniert der Hochwasserschutz in Ehmen

Mit dieser Infotafel wird auf den Hochwasserschutz in Ehmen hingewiesen.

Ehmen. Eine Infotafel informiert in Ehmen über den Hochwasserspeicher und seine Funktion. Die WEB wenden sich in diesen Zusammenhang an Hundebesitzer.