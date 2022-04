Freizeit in Wolfsburg Hallenbad Wolfsburg verschiebt Start in die Biergarten-Saison

Mit dem Frühling sollte der Biergarten am Hallenbad in Wolfsburg eigentlich aus dem Winterschlaf erwachen. Doch der Wintereinbruch mit Schnee und kalten Temperaturen macht dem Kulturzentrum einen Strich durch die Rechnung: Die Biergarten-Eröffnung mit Jonas Brannath am Samstag wird wetterbedingt verschoben.

Einen Nachholtermin gibt es aber bereits: „Aufgrund der aktuellen Wetterlage müssen wir die Biergarteneröffnung mit Jonas Brannath auf den 23. April verschieben“, teilt das Hallenbad mit. „So gerne wir die Saison schon eingeleitet hätten, leidet das sommerliche Flair unter all den Schneeflocken und Eiszapfen dann doch etwas.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ende April fällt die Biergarten-Eröffnung dann auch mit dem 15. Geburtstag des Hallenbads zusammen. Dann gibt es gleich zwei Gründe zu feiern: Jonas Brannath wird an diesem Abend ab 17 Uhr die Eröffnung nachholen. Ab 19 Uhr stehen dann „BoxingFox“ auf der Bühne im Biergarten.

Live-Musik mit Reggae-Einflüssen

Jonas Brannath ist ein Singer-Songwriter aus Hessen, der sich durch seine gefühlvolle Stimme auszeichnet, die tiefberührt, kündigte das Hallenbad kürzlich an. Seine Musik steht für handgemachten Folk-Pop mit Reggae-Einflüssen.

In seinen Liedern nimmt er die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise, bei der er mit Stilen, Sounds und Melodien experimentiert. Inspirationen für seine Songs findet er in der Schönheit und Ruhe der Natur. Mit Volkmar John am Bass und Sabine Prohl an den Percussion bringt der Musiker einen frischen und ureigenen Sound auf die Bühne – je nach Bedarf rein akustisch oder mittechnischer Hilfe in einem vollen Bandsound.

Zur Biergarteneröffnung und an weiteren Veranstaltungsabenden im Sommer haben Wolfsburgerinnen und Wolfsburger die Möglichkeit, einen Picknick-Korb im Hallenbad zu bestellen. Die Pakete sind für folgende Veranstaltungen buchbar: Biergartenkonzert mit Kroner (Samstag, 30.04.2022), Biergartenkonzert mit Juli Gilde (Freitag, 20.05.2022), Jazz Connection (Freitag, 10.06.2022), Song Slam (Freitag, 24.06.2022) und Mrs. Greenbird (Samstag, 27.08.2022). Weitere Infos gibt es hier.

Lesen Sie auch

Das Kinoprogramm im Hallenbad Wolfsburg

Im Kino des Kulturzentrums steht in dieser Woche das Genre „Drama“ auf dem Programm: Vom 3. bis 5. April jeweils um 20 Uhr zeigt das Hallenbad im Kino den Film „Nightmare Alley“. Auf einem düsteren Jahrmarkt findet der vor seiner Vergangenheit fliehende Stanton ‚Stan‘ Carlisle Unterschlupf und lernt bald die Tricks der Schausteller. Durch sein Talent, Menschen um die Finger zu wickeln, nimmt ihn das Mentalistenpaar Zeena & Pete unter ihre Fittiche. Stan wird zum geschickten Schlitzohr, das andere bewusst manipulieren kann.

Die kleine Welt des Jahrmarkts reicht ihm bald nicht mehr und er geht in die große Stadt, wo er seine Fähigkeiten bald nicht nur zur Unterhaltung, sondern zu seinem persönlichen Vorteil ausnutzt. Als er mit seiner Masche an die Psychiaterin Lilith Ritter gerät, lässt die ihn aber nichtauffliegen, sondern hilft ihm. Doch immer mehr zeigt sich, dass Lilith noch gefährlicher als Stan ist. Für den abgebrühten Trickser beginnt ein Spiel, in dem er schon bald die Kontrolle zu verlieren scheint. Kino im Hallenbad, Tickets sind ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Informationen, das komplette Programm und die aktuellen Corona-Regeln sind zu finden unter: www.hallenbad.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de