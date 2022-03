Wolfsburg. Viele Baustellen dürften sich in den nächsten Jahren zwischen Heinrich-Nordhoff- und Kleiststraße auftun. Das sind die neuen Sanierungspläne.

Innenstadtentwicklung So soll der Umbau im Wolfsburger Handwerkerviertel weitergehen

Das Handwerkerviertel hat sich in den vergangenen Jahren gemausert und dürfte in Zukunft einen weiteren Entwicklungsschub erhalten.

Wenn der Rat am Mittwoch, 30. März, die Fortschreibung des Sanierungsplans beschließt und im Anschluss ausreichend Mittel zur Verfügung stellen kann. Zahlreiche neue Projekte im Sanierungsgebiet zwischen der Kleiststraße und der Heinrich-Nordhoff-Straße sind in der Vorbereitung oder für die kommenden Jahre angedacht.

Der kleine Platz vor dem Tanzlokal Blondt soll hübscher werden. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Ein größerer Umbau im Schachtweg gehört zu den noch zu planenden Bauvorhaben. Um Durchgangsverkehr aus dem Handwerkerviertel herauszuhalten, könnte der Schachtweg an der Kleiststraßen-Kreuzung auf zwei Spuren verengt werden.

Schlosserstraße als neue Baustelle

Den kleinen Platz vor dem Tanzcafé Blondt möchte die Stadt Wolfsburg mit neuem Pflaster, Grüninseln und Sitzgelegenheiten aufhübschen. Am anderen Ende der Straße könnte der Werkstunnel als Tor zum Mittellandkanal für die Öffentlichkeit geöffnet werden.

Eine Baustelle soll auch die Schlosserstraße werden. Sie hat zum Bedauern der Stadtplaner momentan eher einen Hinterhofcharakter. Parkwirrwarr, schmale Fußwege, kaum Beleuchtung, wenig Erdgeschossnutzungen – das soll sich alles ändern. Die Stadtverwaltung wünscht sich eine bessere Nutzung der Hinterhöfe, möchte das Parken ordnen, Fußwege anlegen und Grün in den Bereich bringen.

2 Millionen Euro plant Stadt Wolfsburg für Umbau der Seilerstraße ein

Die Seilerstraße soll nach Vorbild der Poststraße umgestaltet werden. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Rund zwei Millionen Euro könnte die Umgestaltung der Seilerstraße nach Vorbild der Poststraße kosten. In der Seilerstraße soll zudem das Gebäude Seilerstraße 4 abgerissen werden. So möchte die Kommune mehr Raum für den Schulhof der Carl-Hahn-Schule schaffen. Ihre Vision ist, diesen Schulhof und den Schulhof der BBS 2 mit Sport- und Sitzgelegenheiten sowie abwechslungsreichen Grüninseln attraktiver zu gestalten und sie außerhalb der Schulzeiten für Bewohner des Handwerkerviertels freizugeben.

Um das Parken im Handwerkerviertel zu entspannen, ist die Schaffung von Quartiersgaragen und anderen Parksystemen auf Privatgrundstücken angedacht. Die Kommune hofft, dafür Fördermittel zu erhalten. Zuschüsse sollen Eigentümer erhalten, wenn sie Dächer oder Fassaden ihrer Häuser begrünen. Schon 2022 könnte dafür eine Richtlinie erlassen werden.

Fußweg soll BBS 2, Laborgebäude der Ostfalia und Campus verbinden

Schon vorbereitet wird eine Verlegung der Fernwärmeleitung hinter den Häusern Poststraße 37-43. Sie steht im Moment noch der Nachverdichtung in Form von Wohnhäusern und einer Tiefgarage auf diesen Grundstücken und den Grundstücken Schachtweg 19-27 im Weg.

In der Schlosserstraße ist noch viel Luft nach oben. Die Stadtplaner stellen sich hier eine bessere Nutzung der Hinterhöfe, andere Parkplätze, bequeme Fußwege und mehr Grün vor. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Hier würde auch ein neuer Spazierweg vorbeiführen, den die Stadt zwischen dem Schulhof der BBS 2 und dem Robert-Koch-Platz anlegen möchte. Im Bauausschuss wurde kürzlich schon die Anregung laut, auf diese „Bildungsfuge“ zu verzichten, um Passanten auf der Poststraße zu halten. Allerdings hätte der Fußweg eine zweite Funktion: Er wäre auch Rettungsweg für neue Hinterliegerbauten.

Idee: Tempo 30 im ganzen Handwerkerviertel

In Vorbereitung befindet sich auch die Einführung von Tempo 30 im gesamten Handwerkerviertel. Das Ziel lautet, den Verkehr im Sanierungsgebiet zu entschleunigen und Durchgangsverkehr zu mindern.

Beschlussreif sind, wie jüngst über die Aufwertung des Viertels berichtet, die Umgestaltung des Robert-Koch-Platzes und der östlichen Poststraße. Der Bauausschuss hat diesen Projekten, beziehungsweise der Freigabe zusätzlicher Mittel für den Platz am Ostfalia-Campus, kürzlich zugestimmt. Am 30. März gehen die Beschlussvorlagen noch in den Rat.

