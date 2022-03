Verkehr in Wolfsburg Leere Stadtkasse – kaputte Straßen in Wolfsburg

Kaputte Straßen, unvollendete Verkehrswege, vertagte Projekte – die Stadt Wolfsburg musste in den vergangenen Jahren wegen Geld- und Personalmangels Vieles auf die lange Bank schieben. Daran wird sich 2022 wohl wenig ändern. Einige Ortsräte und die Fraktion SPD/Zimmermann versuchen jedoch, für acht Verkehrsanliegen doch noch die Aufnahme in den Haushalt zu erreichen.

Die ersten beiden Wünsche richten sich auf löchrige Straßen in Nordsteimke. Der Ortsrat möchte, dass der Rodelandring und Kalkbergweg in das Deckenprogramm aufgenommen werden. Die Stadtverwaltung ist dagegen.

Da nur eine dünne Asphaltschicht abplatzt, sieht Straßenbau-Geschäftsbereichsleiter Oliver Iversen keine Verkehrsgefahr. Eine Sanierung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich, erklärte er kürzlich in der Sitzung des Bauausschusses. Die Risse mit Bitumen zu flicken, wäre für ihn auch keine Option, weil der Split in die Entwässerung geraten könnte.

Stolperfallen am Marktplatz in Westhagen – Löcher in der Sülfelder Dorfstraße

Etwas besser sieht es für ein Anliegen des Ortsrates Westhagen aus. Er hat eine Sanierung der Auffahrt zum Marktplatz beantragt, da Pflastersteine locker sind. Der Ortsrat sieht Senioren, Inlineskater und andere Passanten gefährdet. Hier erkennt auch die Verwaltung eine gewisse Dringlichkeit: Sie plant, in der ersten Hälfte des Jahres einzelne Stellen zu sanieren.

Der Ortsrat Fallersleben/Sülfeld fordert, die Dorfstraße in Sülfeld instandzusetzen und am Roten Weg an der Mühlenriede für ausreichend Licht zu sorgen. Den Zustand der Dorfstraße erachtet Iversens Geschäftsbereich jedoch als technisch und optisch noch so befriedigend, dass kleinere Instandsetzungen genügen. Die Beleuchtung des Roten Weges hält die Verwaltung für überflüssig, weil der Geh- und Radweg an der Gifhorner Straße beleuchtet ist.

Lehrer am Schulzentrum Vorsfelde warten seit 2017 auf Parkplatz

Der Fuß- und Gehweg nördlich des Theodor-Heuss-Gymnasiums müsste nach Meinung des Ortsrates Mitte-West instandgesetzt werden. Hier hält die Stadt Wolfsburg tatsächlich eine Grundsanierung für geboten. Stattfinden soll sie aber erst 2025. Bis dahin sollen Warnschilder und kleinere Ausbesserungen genügen.

Ein seit fünf Jahren verschobenes Vorhaben möchte der Ortsrat Vorsfelde in die Realität umgesetzt haben: Auf dem Hartplatz an der Carl-Grete-Straße sollte ein richtiger Parkplatz für die Lehrer des Schulzentrums werden. Die Verwaltung empfiehlt, sich dies im Sinne der Haushaltskonsolidierung erst einmal weiter zu sparen.

Radweg an der Nordsteimker Straße soll frühestens 2023 gebaut werden

Der Komfortradweg an der Nordsteimker Straße endet zurzeit hinter den Steimker Gärten in einem relativ schmalen Geh- und Radweg. Die Fraktion SPD/Zimmermann möchte das ändern. Sie hat beantragt, den Radweg in diesem Jahr bis zum Berliner Ring weiterzubauen.

Er soll aber Teil eines Radschnellweges werden, für den laut Straßenbau-Chef Iversen noch mindestens bis in die zweite Jahreshälfte das Planfeststellungsverfahren läuft. Vor 2023 kann nicht gebaut werden. Die Fraktion schlägt daher vor, Geld in andere Radwege zu stecken.

Straßenbau-Geschäftsbereich möchte an AGR-Bustrasse festhalten

Der letzte Antrag würde weniger anstatt mehr Geld erfordern. Der Ortsrat Neuhaus/Reislingen hat beantragt, beim Bau der lange geplanten Alternative Grüne Route für den Busverkehr auf den Abschnitt zwischen den Steimker Gärten und der Reislinger Straße zu verzichten. Damit wäre aus Iversens Sicht aber das gesamte Projekt in Frage gestellt. Sein Urteil: „Es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken.“

Was Realität wird und was nicht, darüber trifft der Finanzausschuss am Donnerstag, 24. März, eine Vorentscheidung, bevor der Rat in der kommenden Woche den Haushaltsbeschluss fasst. Geplant ist das für Mittwoch, 30. März.

