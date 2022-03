Unbekannte brechen in Fallersleber Wohnhaus ein – Zeugen gesucht

Wolfsburg. Mitte der Woche gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Forstlandstraße. Die Wolfsburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Forstlandstraße in Fallersleben eingebrochen. Was sie dabei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, ergäben die Ermittlungen in den nächsten Tagen, teilt die Polizei Wolfsburg mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kletterten die Täter wohl zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr morgens über eine Mauer, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und das darin befindliche Mobiliar. Abschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben, und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben – oder telefonisch unter (05361) 4646-0.

red

