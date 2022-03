Unfall in Wolfsburg: E-Scooter und Auto kollidieren

Am Berliner Ring in Wolfsburg

Bei einem Verkehrsunfall am Berliner Ring in Wolfsburgs Innenstadt haben sich am Mittwochabend zwei Personen verletzt. Polizeiangaben zufolge wollte ein 64 Jahre alter Autofahrer gegen 19.49 Uhr vom Berliner Ring nach rechts in die Rothenfelder Straße abbiegen.

An der dortigen Fahrradfurt übersah er einen 42-jährigen E-Scooter Fahrer, der aus Richtung der Volksbank kommend die Rothenfelder Straße queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß – beide Unfallbeteiligte verletzten sich und wurden mit Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gefahren.

Polizisten bemerken starken Alkoholgeruch bei E-Scooter-Fahrer

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei starken Alkoholgeruch beim E-Scooter-Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab 2,23 Promille. Daraufhin wurde dem 42-Jährigen im Wolfsburger Klinikum zudem eine Blutprobe entnommen.

Während die Beamten gegen den Golf-Fahrer neben einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige auch eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung fertigten, muss sich der E-Scooter-Fahrer auf ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefasst machen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 500 Euro.

red

