Wolfsburg. Die Täter waren in der Nacht zu Mittwoch in Vorsfelde und Reislingen aktiv. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Polizei Wolfsburg Erneut Katalysatoren in Wolfsburg gestohlen – 2.000 Euro Schaden

Abermals haben Katalysatorendiebe in Wolfsburg zugeschlagen und von zwei Fahrzeugen die Anlagen zur Abgasnachbehandlung gestohlen. Das berichtet die Wolfsburger Polizei.

Der erste Fall ereignete sich demnach zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, in Vorsfelde. Hier stahlen Unbekannte von einem in der Brandenburger Straße abgestellten VW Polo die Abgaseinheit nebst Katalysator und Lambdasonde. Das Auto stand in einer Parkbucht vor dem Wohnhaus des Fahrzeugbesitzers, der nun einen Schaden von 1.200 Euro zu tragen hat.

Katalysatorendiebe auch in Reislingen aktiv

Ebenfalls einen VW Polo erwischte es in der Weserstraße in Reislingen. Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochvormittag, 9.30 Uhr, durchtrennten Unbekannte von dem Fahrzeug die Abgasleitungen und stahlen den Katalysator. Der Schaden beläuft sich hierbei auf 800 Euro, so die Polizei.

„Bereits am vergangenen Wochenende schlugen möglicherweise dieselben Täter zu und montierten von einem VW Lupo den Katalysator nebst Lambdasonde ab“, heißt es von Polizeisprecher. Das Fahrzeug stand auf einem Anwohnerparkplatz im Bartenslebenring.

In allen Fällen hofft die Polizei darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache Wolfsburg, Rufnummer (05361) 4646-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de