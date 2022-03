Unbekannte brechen in zwei Wolfsburger Geschäfte ein

Wolfsburg. Eine Steinecke-Filiale und ein Vodafone-Store sind am Wochenende Ziele von Einbrechern in Wolfsburg gewesen. Die Diebe gingen rabiat zu Werke.

In der Bäckereifiliale knackten die Einbrecher in Wolfsburg mehrere Registrierkassen. (Symbolbild)

Die Polizei in Wolfsburg hat am Wochenende zwei Einbrüche in Geschäfte registriert.

Zwischen Freitagabend, 18.25 Uhr, und Samstagnacht, 3.39 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür einer Filiale der Bäckerei Steinecke in der Sauerbruchstraße.

Anschließend betraten sie den Verkaufsraum und überwanden „mit brachialer Gewalt“ verschlossene Türen und öffneten „mit zerstörerischer Kraft“ mehrere Registrierkassen, berichtet die Polizei. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, würden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Einbruch in Geschäft in der Porschestraße

Am Samstagabend brachen gegen 18.43 Uhr Unbekannte in ein Fachgeschäft für Telekommunikation der Firma Vodafone in der Porschestraße ein. Dabei öffneten die Unbekannten gewaltsam die doppelflügelige Eingangstür des Geschäfts an der Ecke zum Maximilian-Kolbe-Weg.

Ob die Täter anschließend das Geschäft betreten und etwas gestohlen haben, könne derzeit noch nicht gesagt werden und sei Gegenstand der Ermittlungen, heißt es hier.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise unter (05361) 4646-0.

red

