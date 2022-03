Familie aus Mörse organisiert Hilfstransport für die Ukraine

Mörse. Anfang März bringt Familie Wert erste Spenden an die ukrainische Grenze. Die Helfer berichten von bewegenden Szenen. Bald steht die nächste Fahrt an.

Alexander Wert (links) fuhr am Anfang März an die polnisch-ukrainische Grenze, um privat gesammelte Spenden zu übergeben. Jetzt will die Familie aus Mörse weitere Spenden sammeln, ein Lkw steht schon vor der Tür. Beim Einladen (von links): Alexander Wert, Ilaria (3), Venjamin und Jana Askerov, Mykola und Erna Wert.

Mykola hat geschrien im Schlaf. Davon ist Alexander Wert aufgewacht. Dabei hätte der 42-Jährige die Erholung dringend nötig gehabt. 13 Stunden dauerte die Fahrt von Mörse an den Grenzübergang von Zosin in Polen nach Ustyluh in der Ukraine.

Die knapp 1100 Kilometer lange Strecke hat der Wolfsburger zusammen mit Mykola und Venjamin absolviert. Bis unters Dach war der Kastenwagen vollgestopft mit Hilfsgütern. Nur in Warschau haben die Drei einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, um mal etwas zu essen und ein wenig „wegzunicken“ – im Sitzen versteht sich. Denn auf der Ladefläche war ja kein Platz mehr.

Alexander Wert pflegt mit seiner Export-Firma Handel Transporte schon seit Jahren gute Kontakte in die östlichen Nachbarländer von Deutschland. So auch zur Familie von Venjamin Askerov in der Ukraine. „Seit Beginn der Unruhen hatten unsere Freunde jeden Tag Angst. Einmal mussten sie die Kinder aus der Badewanne reißen, weil es Fliegeralarm gab.

Ukrainer suchen im Keller Schutz vor Angriffen

Sie sind in den Keller geflüchtet, um Schutz zu suchen. Sie haben am ganzen Leib gezittert und gebetet, dass keine Bombe einschlägt und das Haus über ihnen zusammenbricht. Vor allem die Kinder haben die Situation kaum ausgehalten“, berichtet Erna Wert, die in Kasachstan geboren wurde, aber seit 1993 in Wolfsburg lebt.

Weil zu dem damaligen Zeitpunkt noch komplette (Groß-)Familien mit drei und mehr Kindern die Ukraine verlassen durften, setzen sich die Askerovs mit ihren drei Kindern am nächsten Tag ins Auto und fuhren nach Mörse. Erna Wert, selbst Mutter von drei Kindern, wird sofort aktiv und stellt einen Hilferuf in den sozialen Medien ein. „Unsere Freunde benötigten ja was zum Anziehen und wir wussten, dass sich weitere Familien zu uns auf den Weg gemacht hatten. Die sind überhastet aufgebrochen und haben nur das Nötigste zusammengerafft“, erzählt die 41-Jährige.

Hilfsgüter stapeln sich kistenweise in der Garage

Die Hilfsbereitschaft der Nachbarn, Freunde und Bekannten ist so groß, dass sich innerhalb von zwei Wochen Kisten und Säcke in der Garage in der Küsterwiese 36 stapeln. Weil die Askerovs mittlerweile Kontakt zu ihrer Kirchengemeinde in ihrer Heimatstadt Nowowolynsk im Nordwesten der Ukraine hatten, wussten sie, dass Hilfe dort dringend benötigt wird. Erna Wert: „Die Läden und Supermärkte in der Ukraine sind wie leergefegt. Es gibt nichts mehr zu kaufen.“

Die meiste Arbeit musste Alexander Wert im Vorfeld der Abfahrt erledigen: Zollpapiere ausfüllen, Bestandslisten aufsetzen und weitere Papiere besorgen – auch die Ukrainer mussten sich den Transport und vor allem den Grenzübertritt nach Polen genehmigen lassen. Am Freitag, 4. März, war es dann abends soweit und der Peugeot Boxer rollte von der Einfahrt des Einfamilienhauses im Kerksiek. „Bis die Männer Sonntagnachmittag wieder da waren, hatte ich keine ruhige Minute, ich war schon sehr aufgewühlt“, gesteht Erna Wert.

Eindrücke an der ukrainischen Grenze sind „bedrückend“

Alexander Wert hat an der polnisch-ukrainischen Grenzen dieses Foto aufgenommen. Dort leistet die polnische humanitäre Organisation (polnisch: Polska Akcja Humanitarna, PAH) humanitäre Hilfe für die Ankömmlinge aus der Ukraine. Foto: Privat

Um 9 Uhr am Samstagmorgen kommen die Wolfsburger in Zosin an. „Die Nacht war sehr anstrengend. Aber die Eindrücke dort vor Ort waren noch bedrückender“, blickt Alexander Wert zurück. Die Polen hatten Zelte aufgebaut, in denen sich die Flüchtlinge ausruhen konnten und etwas zu Essen bekamen. Betreut wurden die Ankömmlinge von Hilfskräften der Polska Akcja Humanitarna (PAH), einer polnischen humanitären Organisation.

Alexander Wert: „Wir waren nur 700 Meter von der Grenze zur Ukraine entfernt und mussten mitansehen, wie sich die Männer von ihren Frauen und Kindern verabschieden, das hat uns fast das Herz gebrochen und so leidgetan.“ Die Übergabe der Spenden an die Mitglieder der Kirchengemeinde erfolgte reibungslos: „Die waren ganz überwältigt.“

Der nächste Hilfstransport für die Ukraine ist schon geplant

Deshalb wollen die Werts am 18. März wieder losfahren. Dieses Mal mit einem Mercedes Sprinter, weil dort noch mehr hineinpasst. Gerade hat die Autowerkstatt Helmke in Barwedel 50 Verbandskästen gespendet. Benötigt wird jetzt keine Bekleidung mehr, dafür Lebensmittel, Hygieneartikel, Isomatten, Kerzen, Taschenlampen, Unterwäsche, Babynahrung und medizinisches Versorgungsmaterial – wie beispielsweise Katheter und Blutbeutel. Aber auch Geldspenden für die Benzinkosten sind in der Küsterwiese 36 willkommen. „Wir machen so lange weiter, wie wir so toll unterstützt werden“, beteuert Erna Wert.

