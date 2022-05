Am Samstag läuft die Übergangsfrist für die breit angelegten Corona-Schutzmaßnahmen aus. Das neue Infektionsschutzgesetz legt nur fest, was die Bundesländer machen dürfen. Welche Basisschutzmaßnahmen gelten und was sieht die Hotspot-Regelung vor?

Corona in Wolfsburg Lockerungen im Rathaus: Diese Corona-Regeln gelten in Wolfsburg

Ohne Maske in den Supermarkt, zum Shopping oder ins Restaurant: Seit Anfang April sind die meisten Corona-Maßnahmen in Wolfsburg aufgehoben. Über das Hausrecht können Geschäfte, Betriebe und Einrichtungen jedoch weiterhin festlegen, ob eine Maske getragen werden muss oder nur Menschen Zutritt bekommen, die gegen das Coronavirus geimpft oder negativ getestet sind.

Das Klinikum hält zum Beispiel an den Zutrittsregeln fest. Die Stadt Wolfsburg hingegen hat die 3G-Regelung in städtischen Gebäuden zum 1. Mai aufgehoben – hier herrscht weiterhin Maskenpflicht. Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Aufgrund der derzeitigen Entwicklung werden wir die 3G-Pflicht in städtischen Gebäuden auslaufen lassen. Dennoch möchte ich betonen, dass die Pandemie noch nicht vorüber ist, sodass wir zum Schutze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Bürgerinnen und Bürgern die Maskenpflicht vorerst beibehalten werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Zahlen weiter zurückgehen und wir hoffentlich in naher Zukunft auch auf diese Maßnahme verzichten können.“

Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Corona-Regeln und Maßnahmen in der VW-Stadt aktuell gelten. Eine alphabetische Übersicht (alle Angaben ohne Gewähr).

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Wolfsburg (Stand: 2. Mai)

• Autostadt: In allen Gebäuden der Autostadt sowie bei begleiteten Fahrtrainings und Probefahrten gilt weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Eine OP-Maske reicht nicht aus. Bei begleiteten Fahrtrainings und Probefahrten ist zusätzlich ein Nachweis über einen negativen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test erforderlich.

• Badeland und Schwefelbad: Die Maskenpflicht im Badeland besteht weiterhin. Auch im Schwefelbad in Fallersleben gilt die FFP2-Maskenpflicht weiterhin im gesamte Gebäude – außer beim Sporttreiben.

• Grizzlys: Die Corona-Regeln entfallen bei den Heimspielen der Grizzlys in der Eisarena. Es wird empfohlen, eine FFP2-Maske zu tragen.

• Kinos: Im Cinemaxx Wolfsburg entfallen sämtliche Corona-Regeln. Das heißt: Es gibt keine Maskenpflicht und auch keine 3G-Regel mehr. Das Delphin-Kino in der Porschestraße setzt hingegen weiterhin auf 3G und Maske. Während der Vorstellung ist jedoch keine Maske erforderlich.

• Kulturzentrum Hallenbad: Das Hallenbad verzichtet auf die Maskenpflicht, empfiehlt aber, freiwillig eine Maske zu tragen.

• Kunstmuseum Wolfsburg: Im Kunstmuseum Wolfsburg bleibt die Maskenpflicht bestehen. Kinder ab 14 Jahren müssen ebenfalls eine FFP2-Maske tragen. Bei Kindern unter 14 Jahren genügt eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung, Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen.

• ÖPNV: Es muss eine FFP2-Maske getragen werden. Die 3G-Regelung ist aufgehoben.

• Pflegeheime und Klinikum: Es ist ein negativer Testnachweise erforderlich (gilt auch für genesene und geboosterte Personen). Außerdem gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

• Phaeno: Im Science-Center Phaeno am Nordkopf gilt weiterhin eine Maskenpflicht für Besucher ab 14 Jahren.

• Planetarium: Ein Besuch im Planetarium ist für Besucher ab 14 Jahren nur mit FFP2-Maske möglich. OP-Masken reichen nicht aus. Die Maske muss sowohl auf allen Wegen als auch am Sitzplatz getragen werden.

• Rathäuser und andere städtische Gebäude: Die Einlasskontrollen und die 3G-Pflicht für Bürger in den Rathäusern, Verwaltungsstellen, Stadt- und Ortsteilsprechstellen sowie im Alvar-Aalto-Kulturhaus entfallen. Es gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder eines gleichwertigen Schutzniveaus.

• Scharoun-Theater: Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sowie die 3G-Regelung sind aufgehoben.

• Sport: Auf städtischen Sportanlagen gilt drinnen eine FFP2-Maskenpflicht – außer beim Sporttreiben.

• VfL Wolfsburg: Keine 3G-Regel, keine Maske, keine Abstandsregelung: Bei den Heimspielen des VfL Wolfsburg in der VW-Arena entfallen alle Corona-Einschränkungen. Das gilt auch für die Spiele im AOK-Stadion.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus .

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

