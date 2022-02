Wolfsburg. Am 30. April ist Anbaden angesagt. Am 14. Mai öffnen dann auch das VW-Bad und der Wasserpark Hehlingen.

Wolfsburgs Freibäder Freibadsaison 2022 in Wolfsburg beginnt in Fallersleben

Die Freibadsaison 2022 in Wolfsburg beginnt am 30. April um 8 Uhr im Freibad Fallersleben. Zwei Wochen später, am 14. Mai, öffnet das VW-Bad seine Tore für das Schwimm- und Badevergnügen unter freiem Himmel, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Ebenfalls am 14. Mai können die kleinen und großen Freunde des kühlen Nasses erstmals im Wasserpark Hehlingen aktiv werden.

Terminreservierungen und beschränkte Gästezahlen sollen der Vergangenheit angehören

„Nach zwei Jahren mit erheblichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hoffen wir auf eine möglichst unbeschwerte Badesaison für unsere Gäste“, sagt Sportdezernentin Monika Müller. Vorbuchungen, Terminreservierungen und beschränkte Gästezahlen sollen der Vergangenheit angehören. Die Bäderbetriebe würden aber jederzeit auch kurzfristig reagieren können, um pandemiebedingte Verhaltens- und Hygieneregeln umzusetzen, heißt es seitens der Stadt.

Das bieten Wolfsburgs Freibäder den Besuchern und Besucherinnen

Das VW-Bad verfügt über ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, 50-Meter-Becken, 10-Meter-Sprungturm, Fußballfeld, Beachvolleyballanlage, Beachsoccerfeld und eine Gastronomie. Das Freibad Fallersleben hält eine Wärmehalle mit Ausschwimmkanal bereit, Nichtschwimmerbecken mit Breitrutsche, 50-Meter-Becken, 5-Meter-Sprungturm, Spiel- und Sportmöglichkeiten, Minigolf, FKK-Gelände, Beachvolleyballanlage und einen Kiosk.

Scheinbare Normalität in Wolfsburgs Bädern – Besucher fehlen

Zum Wasserpark in Hehlingen gehören ein Piratenland mit Schiff, See und Fähre, ein Wassertretbecken mit Fußerlebnispfad, ein großer Wasserlauf mit Staustufen, ein Strandbereich und ein Bolzplatz. eine Sonnenterrasse, eine Liegewiese und Strandkörbe bieten Raum zum Entspannen und Erholen.

Die Saison 2022 geht im Freibad Fallersleben und im Wasserpark in Hehlingen am 4. September zu

Ende. Das VW-Bad hat zwei Wochen länger – bis zum am 18. September – geöffnet.

red

