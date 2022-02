Nach „Schillers sämtliche Werke… leicht gekürzt“ und „Goethes sämtliche Werke… leicht gekürzt“ widmen sich Michael Ehnert, Christian Bader und Jan-Christof Scheibe den Brüdern Grimm in einer Inszenierung von Martin Maria Blau nun zum dritten Mal auf ihre ganz eigene Weise der deutschen Literaturgeschichte.

Wolfsburg. Das Altonaer Theater zeigt am Samstag in Wolfsburg Leben, Werk, Bedeutung und Rezeption der Brüder Grimm in einer Show voller Wortwitz.