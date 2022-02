Blitzschnelle Diebe brechen in Vorsfelder Tageswohnung ein

Am Schwanebeker Ring in Wolfsburg Vorsfelde sind Diebe in eine Tageswohnung eingebrochen. Dabei observierten sie offensichtlich ihre Opfer und nutzten die Abwesenheit der Bewohner, als sich diese beim Einkaufen befanden.

Am Schwanebeker Ring in Vorsfelde sind unbekannte Täter in eine Tageswohnung eingebrochen. Zwischen 17.45 und 18.45 Uhr am Montagabend sollen sie die Abwesenheit der Hauseigentümer ausgenutzt haben. Als die Bewohner nach nur einer Stunde zurückkamen, stand die Terrassentür offen.

Schnell stellten sie fest, dass die Tür aufgebrochen wurde und sich Einbrecher Zutritt in ihr Haus verschafft hatten. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter durch den Garten an die Rückseite des Hauses. Die Diebesbeute ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Unbekannte stehlen grauen T-Cross in der Reislinger Straße

Vergangene Nacht haben Unbekannte einen grauen VW T-Cross in der Reislinger Straße in Wolfsburg gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Besitzer seinen gerade erst vier Monate alten Wagen am Fahrbahnrand in der Nähe seiner Wohnung abgestellt. Einige Stunden später fuhr er mit dem Rad zur Arbeit, achtete jedoch nicht darauf, ob sein Pkw noch am Fahrbahnrand parkte.

Erst als der Wolfsburger am Dienstagmorgen von der Arbeit nach Hause kam, fiel ihm auf, dass der T-Cross gestohlen worden war. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Pkw oder verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

