Aktionstag des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg

Wolfsburg. Der Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg sucht weitere Unterstützer für schwerkranke Kinder. Am 10. Februar gibt es einen Infostand in der Stadt.

In jedem Jahr wird in Deutschland am 10. Februar der Tag der Kinderhospizarbeit begangen. Viele der etwa 50.000 in Deutschland lebenden Kinder mit einer verkürzten Lebenserwartung werden mit ihren Familien durch ambulante Kinderhospizdienste und stationäre Kinderhospize begleitet – auch in Wolfsburg. Das teilt der Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg mit. Die Begleitung ist konfessionsübergreifend, für die Familien kostenlos und teilweise spendenfinanziert.

Als Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Familien sollen grüne Bänder verteilt werden

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit wird die Ambulante Kinderhospizarbeit Wolfsburg an einem Stand im Eingangsbereich des Modegeschäfts H&M in der Porschestraße über ihre Tätigkeiten und Angebote in der Familien- und Trauerbegleitung informieren – wegen der Pandemie mit Abstand und Maske. Als Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Familien sollen dort grüne Bänder verteilt werden. Diese können an den Rucksack, ans Fahrrad oder Auto gebunden werden, um auf die Situation der Familien aufmerksam zu machen.

Warten auf Bauwetter für Hospiz-Neubau in Heiligendorf

Einige Tage vorher sollen diese grünen Bänder und ein erklärendes Plakat bereits in den Bussen der Verkehrsbetriebe Bachstein in und um Wolfsburg zu sehen sein, heißt es in der Mitteilung. „Wir setzen gern die ,grüne Flagge‘, um den betroffenen Familien und engagierten Mitarbeitern der Kinderhospizarbeit unsere Solidarität und Anerkennung zu zeigen“, sagt der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Bachstein, Bernward Franzky.

Kinderhospizarbeit- Am 10. Februar soll Wolfsburg grün leuchten

Mit Unterstützung der Wolfsburger Bevölkerung soll die Stadt am Kinderhospiztag grün leuchten

H&M-Mitarbeiterinnen hätten im Vorfeld viele Stunden an ihren Nähmaschinen gesessen und robuste Taschen aus Stoffbannern genäht. Das Nähen soll am Tag der Kinderhospizarbeit fortgesetzt werden, und die Taschen würden dann vor Ort direkt zugunsten der Kinderhospizarbeit verkauft. Außerdem stelle eine „Puppenmutter“ die von ihr hergestellten „Handicap dolls“ vor. Jede Puppe sei ein Unikat und könne nach dem Vorbild betroffener Kinder genäht werden. Um die Identifikation mit der Puppe zu fördern, bekomme diese je nach Handicap des Kindes zum Beispiel auch einen Rollstuhl, ein Sauerstoffgerät oder einen Portzugang. Wie im vergangenen Jahr soll zudem mit Unterstützung der Wolfsburger Bevölkerung die Stadt am Kinderhospiztag grün leuchten.

Trotz Corona- Das Wolfsburger Hospiz war und ist ein Zuhause

„Wir freuen uns über ,Wiederholungstäter‘ und alle, die als neue Unterstützer dazukommen. Egal ob sie farbige Beleuchtungen in ihren Schaufenstern haben, ihr Kirchturm angestrahlt wird, sie ihre Fassade beleuchten können oder ob sie einen grünen LED-Schlauch ins Fenster legen, wir sind für jedes Zeichen der Solidarität dankbar“, erklärt Petra Bachmann, Koordinatorin der Ambulanten Kinderhospizarbeit in Wolfsburg. „Toll wäre, wenn sich diese Aktion irgendwann verselbstständigt und jeder sofort diese von schwerer Krankheit oder Tod betroffenen Familien im Blick hätte. Möglichst natürlich nicht nur an diesem Tag.“

Weitere Infos unter www.hospizarbeit-region-wolfsburg.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de