Kinder werden im Fanhaus des VfL Wolfsburg geimpft

Die Stadt Wolfsburg baut das Angebot für Kinderimpfungen gegen das Corona-Virus aus – und zwar an einem neuen Standort. Ab Donnerstag, 13. Januar, wird im Fanhaus des VfL Wolfsburg an der VW-Arena immunisiert. Der genaue Impfraum soll vor Ort ausgeschildert sein.

„Impfen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich finde es toll, dass der VfL Wolfsburg hier unterstützt und so einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leistet“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann über das Angebot für fünf- bis Elfjährige.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Impfkapazität wird erhöht

„Die neuen Erstimpfungsangebote im Fanhaus werden nun von 10 bis 18 Uhr erfolgen, um ein größeres Angebot an Nachmittagsterminen vergeben zu können. Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird“, berichtet Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport. „Zudem werden die Kapazitäten pro Stunde leicht erhöht, da sich gezeigt hat, dass der Großteil der Eltern und Kinder gut aufgeklärt ist und die Arztgespräche nicht so lange dauern wie ursprünglich angenommen. Somit können pro Tag nun 145 Impfungen angeboten werden.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Für die Kinder, die ihre Erstimpfung im Impfzentrum am Klinikum am 30. Dezember, 3., 4., 6., 10. oder 11. Januar erhalten oder erhalten haben gilt, dass die Zweitimpfung dann auch im Fanhaus erfolgt. Die Uhrzeit entspricht der Uhrzeit des Termins der Erstimpfung.

Für den Zeitraum ab Donnerstag, 13. Januar, sind nun weitere Termine für Erstimpfungen verfügbar – die Buchung erfolgt ausschließlich online über das Impfportal Niedersachsen oder per Telefon unter 0800 9988665.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Das Coronavirus in Wolfsburg und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Wolfsburg und in unserer Region: Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de