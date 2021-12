Unbekannte werfen Gegenstände von Wolfsburger Brücke

Das hätte böse ausgehen können: Mehrere Unbekannte haben von einer Fußgängerbrücke an der Frankfurter Straße Gegenstände auf fahrende Fahrzeuge geworfen. Dabei sind ein VW-Crafter, ein Bus und ein Ford Fiesta stark beschädigt worden. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon und wurden wie durch ein Wunder nicht verletzt.

Am frühen Freitagabend war gegen 17.45 Uhr eine 58 Jahre alte Fahrzeugführerin mit dem Crafter in Richtung Fallersleben unterwegs, als sie plötzlich laute Knallgeräusche wahrnahm. Als sie sich umdrehte, sah sie die zerborstene Seitenscheibe. Bei genauerer Untersuchung stellte sie fest, dass die Seitentür durch Wurfgeschosse ebenfalls stark beschädigt worden war.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Gut eine dreiviertel Stunde später gegen 18.30 Uhr befuhr eine 39 Jahre mit ihrem Fiesta die Frankfurter Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf der Fußgängerbrücke sah sie mehrere Personen stehen, die Gegenstände von der Brücke warfen. Ihr Fiesta wurde an der Frontscheibe getroffen und stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnte von mehreren, im Umfeld befindlichen Personen Personalien feststellen. Die Polizei leitete Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Sie hofft darauf, dass anderen Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Möglicherweise gibt es auch noch weitere Geschädigte, die sich noch nicht gemeldet haben. Hinweise und Kontakt unter der Rufnummer (05361) 46460.

Wolfsburger fährt wieder ohne Führerschein

Zum wiederholten Male ist ein 27-Jähriger ohne Führerschein und mit Drogen hinterm Steuer erwischt worden. Er war am frühen Samstagmorgen gegen 1.40 Uhr einer Funkstreifenbesatzung aufgefallen, als er in seinem schwarzen Mercedes den Berliner Ring in Richtung Braunschweiger Straße befuhr. Den Beamten war bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Kommissare konnten den Mercedes an der Kreuzung Berliner Ring/Frauenteichstraße stoppen. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, versuchte dieser zu flüchten, konnte aber wenige Meter weiter eingeholt und zu Boden gebracht werden. Auf der Dienststelle zeigte ein Atemalkoholtest 0,5 Promille an, ferner reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain.

Recherchen ergaben, dass für den Mercedes, mit dem der 27-Jährige unterwegs war, kein Versicherungsschutz mehr besteht. Somit leiteten die Beamten Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogen- und Medikamenteneinfluss, Fahren unter Alkoholeinfluss und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Kasse aus Kiosk gestohlen

Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in den Imbiss an der Reislinger Straße eingebrochen. Dabei hat er einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro angerichtet. Nach polizeilichem Kenntnisstand öffnete er mit brachialer Gewalt die beiden Glasschiebetüren und gelangte durch diese ins Innere des Imbisses. Hier entwendete er die Registrierkasse. Ein Tatzusammenhang zu dem Einbruch in einen Imbiss im Schachtweg vom Samstag auf Sonntag (wir berichteten), kann die Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang, aufgefundene Kassen, Kasseneinsätze oder Gegenstände, die auf eine Straftat hindeutet, nicht anzufassen. Die Gegenstände sind Spurenträger, die für die Ermittlung von Bedeutung sein können. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de