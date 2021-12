Stadtrat Zimmermann und SPD tun sich in Wolfsburg zusammen

Die SPD-Fraktion und Bastian Zimmermann werden ab sofort bis zum Ende der Wahlperiode 2026 unter dem Namen SPD/Ratsherr Zimmermann eine Gruppe im Wolfsburger Stadtrat bilden. Das teilt die SPD-Fraktion mit.

„Wir haben in Gesprächen Übereinstimmungen in verschiedenen Themenfeldern festgestellt, welche die Basis für eine Zusammenarbeit bilden“, betonten SPD-Fraktionschef Hans-Georg Bachmann und Linken-Ratsherr Bastian Zimmermann unisono.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die neue Gruppe hat im Rat viel vor

Gemeinsam wolle die Gruppe daran arbeiten, dass in der Stadt mehr Wohnungen für jeden Geldbeutel geschaffen werden, dass alle Eltern nah am Wohnort einen Kitaplatz finden, sowie die digitale Bildung für Jung und Alt gestärkt wird, heißt es in der Mitteilung.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Weitere gemeinsame Anliegen seien die Attraktivitätssteigerung der Wolfsburger Innenstadt und die Sicherung der sozialen Teilhabe unabhängig vom Alter. Ein großes Anliegen der neuen Gruppe soll zudem der Klimaschutz sein.

Bachmann: Individuelle Rechte bleiben bestehen

Angesichts der offenen Mehrheitsverhältnisse im Rat wolle die Gruppe auch den Dialog mit den anderen Fraktionen und Oberbürgermeister Dennis Weilmann suchen, um die bestmöglichen Entscheidungen für Wolfsburgs Zukunft herbeizuführen, heißt es.

Bachmann betonte, dass die individuellen Rechte der SPD-Fraktion und von Ratsherrn Zimmermann durch die Gruppenbildung nicht tangiert würden, also beide beispielsweise weiter eigene Anträge in die Gremien einzubringen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de