Beim Confed Cup 2017 hatte Amin Younes großen Anteil am Titelgewinn der deutschen Mannschaft. Statt durchzustarten, steuerte er seine Karriere vier Jahre später in eine Sackgasse. Der SSC Neapel hat ihn an Eintracht Frankfurt verliehen, und dort steht er laut Medienberichten auf der Abschussliste.