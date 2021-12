Leif Erik Sander, Lungenarzt und Impfstoffforscher an der Berliner Charité, hebt die Bedeutung der Corona-Auffrischungsimpfung hervor. Biontech und Moderna seien fast vergleichbar und annähernd gleich gut, sagte der Mediziner in Berlin.

Corona in Wolfsburg Trotz Wartens auf Booster in Wolfsburg: Impfstatus läuft nicht ab

In der dritten Kalenderwoche 2022 soll der erste Berg der Booster-Impfungen abgearbeitet sein: So sieht es die Modellrechnung des Geschäftsbereichs Gesundheit vor, die dessen Leiter, Volker Heimeshoff, am Mittwoch in der ersten Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales in dieser Ratsperiode vorstellte. 3500 Impfungen pro Woche könnten die Impfteams demnach schaffen. Zugrunde liegt der Rechnung eine Impfquote von 75 Prozent.

7741 Impfdosen pro Monat bräuchte die Stadt, um den ersten Satz an Booster-Impfungen zu bewältigen, rechnete Heimeshoff vor. Der erste Satz: Damit meint Heimeshoff diejenigen Auffrisch-Impfungen, die nach sechs Monaten fällig werden. Nicht eingerechnet sind also Impflinge, die ihre letzte Dosis vor weniger als fünf Monaten erhalten haben. In der Modellrechnung werden diese erst nach Ablauf der dritten Kalenderwoche geboostert – eingerechnet ist jeder Impfling hier also erst zu dem Zeitpunkt, an dem die letzte Impfung fünf oder sechs Monate her ist.

56 Prozent lassen sich beim Hausarzt oder der Hausärztin impfen

Nach der dritten Kalenderwoche 2022 seien regelmäßige Auffrischungen eingeplant, so Heimeshoff. „Das bleibt für das nächste Jahr.“ Zugrunde liegt der Rechnung ebenfalls, dass sich rund 56 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ihre Impfung ohnehin bei ihren Hausärzten und Hausärztinnen abholen.

Auch für die anstehenden Impfungen von Kindern hatte Heimeshoff eine Rechnung mitgebracht. Bei 8173 Menschen in Wolfsburg zwischen 5 und 11 Jahren würde es mit 500 Impfungen pro Woche

16 Wochen dauern, um eine 100-Prozent-Impfquote zu erzielen. „Leider haben wir noch keine Vorstellung davon, wie viele Kinderärztinnen und Kinderärzte mitmachen werden“, so der Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit.

Vier Impfteams in City-Galerie – ein Impfteam im Stadtgebiet unterwegs

Im Bereich des öffentlichen Impfens sehe er Wolfsburg auf einem guten Weg: „Es ist aber noch viel zu tun“, so Heimeshoff. Zu den vier Impfteams, die das Land finanziert und die in der City Galerie fleißig Spritzen setzen, komme ein fünftes Team aus dem Kreis seines Geschäftsbereiches hinzu. Diese mobile Impftruppe sei vor allem in Kitas, Schulen, bei der Feuerwehr und der Tafel im Einsatz. „Wir wollen auch noch versuchen, ein sechstes Team aufzustellen“, versprach Heimeshoff Hoffnung.

Dass weder Terminvergabe noch Informationsfluss derzeit reibungslos laufen, darauf wies in der Diskussion Ludmilla Neuwirth (CDU) hin. „Die Leute kommen beim Arzt nicht durch und haben Angst, dass ihre Impfung nach sechs Monaten verfällt und sie von vorne anfangen müssen“, berichtete sie. Heimeshoff beruhigte, ebenso wie Gesundheitsdezernentin Monika Müller: „Der Schutz wird schwächer, aber man muss nicht wieder von vorne anfangen“, so Müller. Es sei noch unklar, ob Geimpfte ohne Booster-Impfung nach neun Monaten künftig als „nicht vollständig geimpft“ gälten, so Heimeshoff. Es handelt sich hierbei um eine Empfehlung der EU an die Mitgliedsstaaten; in diesem Rahmen könnte das digitale EU-Impfzertifikat ab Ende Januar nur noch neun anstatt zwölf Monate gültig sein, ohne Auffrischimpfung.

2G und 3G treiben Impfbereitschaft nach oben

Was aber klar sei: Die Impfbereitschaft in Wolfsburg habe sowohl durch die Regelung „3G am Arbeitsplatz“ als auch durch die 2G- und 2Gplus-Regelung in vielen Bereichen deutlich zugelegt, so Monika Müller. Unter den über 60-Jährigen liege die Impfquote bei 90 Prozent, freute sich Heimeshoff, 41,7 Prozent von ihnen seien bereits geboostert.

Enttäuschen musste der Leiter des Geschäftsbereiches Gesundheit die Hoffnung von Ausschussmitglied Velten Huhnholz (PUG), die Bundeswehr könne die stark belasteten Mitarbeitenden im Gesundheitsamt unterstützen. „Zum einen steht sie dafür nicht zur Verfügung, zum anderen stört es den Arbeitsablauf, wenn Mitarbeitende nur für wenige Monate bleiben“, begründete Heimeshoff, weshalb die Stadtverwaltung lieber auf Neueinstellungen und Mitarbeitende aus anderen Verwaltungsbereichen setze. „Wir müssen verlässlich planen können. Immer, wenn jemand geht, geht auch viel Wissen verloren.“

