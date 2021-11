Tankstellen-Einbruch in Wolfsburg: Waren es dieselben Täter?

Wolfsburg. Die Polizei stellt einen Zusammenhang zum Einbruch in Almke her. Sie ermittelt auch wegen zwei Unfällen unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Ende Oktober war die Tankstelle in Almke überfallen worden. Schlugen dieselben Täter nun in der Wolfsburger Sandkrugstraße zu?

Die Täter flohen in einem silbernen Mercedes: Am Donnerstagabend wurde in eine Tankstelle in der Sandkrugstraße im Wolfsburger Ortsteil Reislingen eingebrochen. Dabei wurde die gläserne Eingangstür mit brachialer Gewalt zerstört, wie die Polizei mitteilt.

Sie war am Donnerstag gegen 22.39 Uhr von einem Zeugen darüber informiert worden, dass mehrere unbekannte Personen in die Tankstelle eingebrochen seien. Die Unbekannten hätten mehrere Stangen Zigaretten im Kofferraum eines silbernen Mercedes Benz verstaut und wären mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hehlingen davongefahren. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen.

Als diese vor Ort eintrafen, wurden sie von Zeugen und Geschädigten erwartet. Bei der Aufnahme des Sachverhalts bestätigten sich die Aussagen des Anrufers. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Bereits am 25. Oktober waren Unbekannte in die Tankstelle in Almke eingebrochen (wir berichteten). Auch hier wurden die Eingangstür mit Gewalt zerstört und Zigaretten in großer Zahl entwendet. Als Fluchtauto diente ebenfalls ein silberner Mercedes. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und hofft, dass Zeugen Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug geben können.

Insbesondere interessieren sich die Ermittler für einen dunklen SUV, der unmittelbar nach der Tat die Sandkrugstraße in Richtung Kreuzung Sandkrugstraße/Zollstraße befahren hat. Der Fahrer soll sich bei den Ermittlern melden. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat unter der Rufnummer (05361) 4646-0.

Alkohol und Drogen hinter dem Steuer

Zu gleich zwei Unfällen, bei denen der Verursacher unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wurde die Polizei Wolfsburg am Donnerstag gerufen.

Auf der Von-Droste-Hülshoff-Straße verursachte ein 20-jähriger Golf-Fahrer einen Unfall, als er einen 38 Jahre alten BMW-Fahrer an einer unübersichtlichen Stelle überholte. Kurz vor der Verkehrsinsel in Höhe des Bertha-von-Suttner-Rings war der 38-Jährige von dem Golf-Fahrer überholt worden. Dieser fuhr links an der Verkehrsinsel vorbei, beim Wiedereinscheren kam es dann zu der Kollision. Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt, aber an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme Auffälligkeiten bei dem 20-Jährigen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwilliger Test bestätigte das.

Ein Unfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich auf der Erich-Netzeband-Straße, als ein 30 Jahre alter Fahrer gegen 22.25 Uhr mit seinem Audi A4 nach rechts in Richtung der Straße Gröper Tor abbiegen wollte. Nach eigenen Angaben betrug seine Geschwindigkeit dabei 70 bis 80 Stundenkilometer. Auf nasser Fahrbahn geriet der Audi ins Rutschen und kracht in einen gegenüberliegenden Holzzaun. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf mindestens 1100 Euro belaufen.

Bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Test ergab 1,17 Promille. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang abermals davor, sich alkoholisiert hinter das Steuer eines Autos zu setzen.

Fahrer mit 95 km/h auf Berliner Brücke gestoppt

Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 18.15 Uhr und 18.50 Uhr auf der Berliner Brücke eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In 35 Minuten stellten die Beamten mittels Laserpistole drei Verstöße fest. Der traurige Spitzenreiter war mit 95 Stundenkilometer statt erlaubten 50 unterwegs war. Der 55 Jahre alter Wolfsburger darf sich nun gemäß des neuen Bußgeldkatalogs auf 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte und einem Monat Fahrverbot einstellen.

red

