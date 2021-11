Wieder Jenaer Straße: VW-Bus in Westhagen gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch war in der Jenaer Straße ein 14 Jahre alter VW-Caddy gestohlen worden (wir berichteten). Nun wurde in derselben Straße zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen auch ein VW-Bus Caravelle entwendet. Die Polizei Wolfsburg will einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Dienstagmittag gegen 13 Uhr hatte der Besitzer seinen grünen Bus letztmals gesehen. Am Donnerstag gegen 8 Uhr wurde das Fehlen des 27 Jahre alten Fahrzeugs, das verschlossen auf einem Parkplatz in der Jenaer Straße in Westhagen, stand bemerkt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise unter der Rufnummer (05361) 4646-0.

Zwei Fahrer mit Drogen erwischt

Die Polizei Wolfsburg hat zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss angehalten. Gegen 20.35 Uhr kontrollierte eine Funkstreife in der Kolpingstraße eine 32 Jahre alte Frau aus Königslutter. Bei einem Drogentest kam heraus, dass sie unter Amphetamin und Methamphetamin stand. Gegen 23.30 Uhr überprüften Beamte einen 25 Jahre Wolfsburger, der mit seinem VW-Golf die Mecklenburger Straße befuhr. Die Beamten nahmen bei der Kontrolle starken Marihuanageruch wahr, und der Fahrzeugführer zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Beiden wurden Blutproben im Klinikum entnommen und Anzeigen gefertigt.

