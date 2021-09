Anekdoten über die Herren der Wolfsburg

Wolfsburg. Das Wolfsburger Schloss öffnet am Tag des offenen Denkmals die Pforten. In Fallersleben gibt es drei Rundgänge durch die historische Altstadt.

Kann auch besichtigt werden: Das Schloss Wolfsburg, hier der Jagdsaal, öffnet am Sonntag, 12. September, am Tag des offenen Denkmals seine Pforten.

Eines der bedeutendsten Baudenkmale in Wolfsburg ist das Schloss. Mehr als 700 Jahre ist es alt und heute ein wichtiger Ort für moderne Kunst und verschiedene Kulturveranstaltungen. Verliebte Paare lassen sich in der „Gerichtslaube“ gern trauen, bevor sich die Hochzeitsgesellschaften auf der großen Schlosstreppe präsentieren. Doch warum heißt es Schloss Wolfsburg, welche baulichen Veränderungen gab es und wer wohnte einst hier?

Diese Fragen blieben zuletzt unbeantwortet, weil Führungen pandemiebedingt entfielen. Doch am Sonntag, 12. September, um 15 Uhr sind Garten- und Jagdsaal, Kaminzimmer und Gerichtslaube im Rahmen des Tages des offenen Denkmals wieder zu besichtigen. Gundula Zahr vom Stadtmuseum zeigt den Besuchern architektonische Besonderheiten und berichtet anekdotenreich aus der Vergangenheit und von den früheren Schlossbewohner.

Gebaut wurde die Wolfsburg von den Herren von Bartensleben

Die erste urkundliche Erwähnung der Wolfsburg stammt aus dem Jahr 1302. Bauherren waren die Herren von Bartensleben. Als Ritter gehörten sie dem niederen Adel an. Die Besitzverhältnisse änderten sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts: Den Herren von Bartensleben folgten durch eheliche Beziehung die Grafen von der Schulenburg. Zu Beginn der 1960er-Jahre wiederum wurde die junge Stadt Wolfsburg Schloss-Besitzerin.

Doch nicht nur das Wolfsburger Schloss kann am Tag des offenen Denkmals besichtigt und bestaunt werden. So wird es in Fallersleben ein Programm für alle Generationen mit drei Rundgängen durch die historische Altstadt geben. Anmeldungen per Mail an forum.architektur@stadt.wolfsburg.de. Mehr Infos gibt es unter www.wolfsburg.de/architektur und www.tag-des-offenen-denkmals.de.

