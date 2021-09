Wolfsburg. Plötzlich taucht ein weiteres Taschenmesser neben dem am Boden liegenden Gifhorner auf, das er offensichtlich vorher versucht hatte zu verstecken.

Polizei in Wolfsburg Dieb hat in Wolfsburg Messer und Drogen dabei

In einem Geschäft in den Designer Outlets hat ein Mann am Donnerstagnachmittag eine Sonnenbrille gestohlen. Dabei war der 39-jährige Gifhorner von einer Angestellten beobachtet worden, als er die Sicherungsetiketten der Brille entfernte und mit dieser das Geschäft verließ. Der Sicherheitsdienst konnte den Dieb festhalten. Als Polizisten den Mann anschließend durchsuchten, fanden sie zwei Taschenmesser und Drogenutensilien, wie die Polizei mitteilt.

Der Ladendieb wurde „mit einfachen körperlichen Techniken zu Boden gebracht“

Seine Bauchtasche wollte der 39-Jährige nicht durchsuchen lassen und versuchte, sie dem Polizeibeamten aus der Hand zu reißen. Gleichzeitig nahm er eine Haltung ein, die darauf schließen ließ, dass er in seiner Hand und der Bauchtasche weitere Waffen oder gefährliche Gegenstände versteckt hielt, die er gegen die Beamten einsetzen könnte. Der Ladendieb wurde daraufhin „mit einfachen körperlichen Techniken zu Boden gebracht“, heißt es seitens der Polizei.

Der Mann muss sich wegen des Diebstahls mit Waffen sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten

Plötzlich tauchte ein weiteres Taschenmesser neben dem am Boden liegenden Gifhorner auf, das er offensichtlich vorher versucht hatte zu verstecken. Zusätzlich wurden diverse Tabletten aufgefunden.

Der Dieb versuchte fortwährend, sich dem Griff der eingesetzten Polizisten und Sicherheitskräfte zu entziehen. Schließlich gelang es, ihm Handfesseln anzulegen und ihn zur Polizeiwache zu bringen. Nach der körperlichen Durchsuchung wurde der Gifhorner entlassen. Nun muss er sich wegen des Diebstahls mit Waffen sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

