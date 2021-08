Polizei in Wolfsburg 45-Jähriger bei Schlägerei in Wolfsburg verletzt

Am Montagabend kam es in der Jenaer Straße zur einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 45-jähriger Wolfsburger verletzt wurde. Tathergang und Motive sind der Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei wurde gegen 21.23 Uhr von dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und traf wenig später auf den Verletzten und weitere Unbeteiligte.

Gegen 21 Uhr geraten mehrere Personen in Westhagen aneinander

Nach ersten Befragungen der Anwesenden und des Opfers gerieten gegen 21 Uhr im Bereich zwischen der Jenaer Straße und der Halberstädter Straße mehrere Personen aneinander. Dabei kam es zu körperlichen Übergriffen, wobei der 45-Jährige verletzt wurde, wie die Polizei mitteilt. Ein Rettungswagen versorgte den Verletzten und brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Wolfsburger Klinikum. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter

(05361) 46460 entgegen.

red

